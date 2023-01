A un mes de la hazaña en Qatar: Messi: «Nunca imaginé la locura de la gente en los festejos»

El capitán del conjunto nacional realizó un posteo para recordar el título más importante de su carrera

Lionel Messi compartió una publicación emotiva en sus redes sociales a un mes de la conquista en el Mundial de Qatar 2022, el capitán de la Selección Argentina. Carta, video con música de Soledad Pastorutti e imágenes de lo que fue la final contra Francia que llevó a Leo a la gloria.

“Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo ese tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos”, fueron las primeras palabras del texto que el número 10 publicó en su cuenta de Instagram. Lionel Messi reconoció que el hecho de haber ganado el trofeo fue cumplir el sueño máximo, aunque reconoció que pasó un mes maravilloso en la concentración junto a sus compañeros y teniendo cerca a su familia, que disfrutó de principio a fin.

En escasos minutos, la publicación tuvo millones de likes y cientos de miles de comentarios. Su esposa, Antonela Roccuzzo, firmó con emojis de caras emocionadas con lágrimas en los ojos. Su hermano Rodrigo también apeló al recurso del llanto emotivo con un mensaje: “Recuerdos que marcarán toda la vida”. Ángel Di María, el Kun Agüero y Nicolás Tagliafico fueron algunos de los compañeros que firmaron primero y eligieron corazones para dejar su recado.

Messi sintió identificación pura con un fragmento de la canción “Brindis” de Soledad Pastorutti, elegida para dar voz al video editado: “Tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía. Y es que siempre voy detrás de lo que siento, cada tanto muero, y aquí estoy. Por esos días por venir, por este brindis para mí, por regalarle la intuición al alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final, por otra noche como esta doy mi vida”. En sus historias de Instagram, Rodrigo De Paul compartió el video publicado por Messi y escribió: “Qué mes vivimos, capitán. Cuántos recuerdos este tema!”.

“Qué hermoso era ir a los partidos y ver la locura de la gente en la cancha y en Argentina”, fue otro de los comentarios de la estrella albiceleste, que en la final contra los franceses convirtió dos tantos, además de acertar la primera ejecución del equipo de Lionel Scaloni en la victoriosa tanda de penales. “Nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos”, insistió.

“Un mes de lo más lindo del mundo y todavía no puedo creerlo. Qué hermosa locura vivimos durante todo ese tiempo que terminamos levantando la Copa que tanto deseábamos todos. Obviamente, ser campeones hace que todo sea más lindo, pero qué lindo mes pasé, cuántos recuerdos hermosos que tengo y extraño. Extraño mis compañeros, el día a día con ellos, los mates, las charlas, entrenamientos, las boludeces que hacíamos… Qué lindo era ver a mi familia disfrutar todos los días de una experiencia inolvidable para todos y qué hermoso era ir a los partidos y ver la locura de la gente en la cancha y en Argentina. Gracias Dios, por tanto. Como lo dije, sabía que me la ibas a dar. Lo que no podía imaginarme era el después de haberlo logrado y no estaba equivocado, porque nunca podría haberme imaginado la locura de la gente en los festejos. Bueno, ya hace un mes que somos campeones del mundo!”.

Chiqui Tapia afirmó que

Scaloni continuará en

la selección argentina

El presidente de la AFA recordó el título mundial en Qatar a un mes del histórico logro y aseguró la renovación del contrato del DT campeón

A un mes de la consagración de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022 aún se espera por la renovación del contrato del entrenador campeón. Lionel Scaloni todavía no firmó por un nuevo vínculo con la Albiceleste, pero el presidente de la AFA, Claudio Tapia, mantiene la calma y el optimismo de que la rúbrica llegará pronto.

“Eso está muy bien. Cuando el Gringo (Scaloni) vuelva, que ahora está de vacaciones y disfrutando de su familia, nos sentaremos y terminaremos lo que hay que terminar. Los dos somos hombres de palabra y nos dimos la palabra. A veces hay temas menores que hay que terminarlos y es lo único que falta”, adelantó Chiqui en una entrevista en Radio La Red (AM 910).

Luego, sentenció: “Yo sé que ni bien venga (a Buenos Aires) firmará su contrato y continuará el cuerpo técnico que nos dio tantas alegrías porque es lo que todos queremos y por lo que nos comprometimos. Tanto el Gringo como yo, a continuar juntos y con este proyecto, que también es el de los jugadores. Ellos valoran muchísimo la continuidad de su técnico. Es lo que queremos todos: los jugadores, el técnico, el presidente de la AFA, los dirigentes del Comité Ejecutivo y por eso mismo ni bien venga, nos sentaremos y firmaremos el contrato”.

Durante su explicación, Chiqui Tapia repasó el momento que decidió junto al Comité Ejecutivo la designación del nacido en Pujato para suceder el ciclo de Jorge Sampaoli tras el fracaso en Rusia 2018 con un golpe de timón. “La decisión más difícil de tomar fue que el Gringo sea el director técnico de la Selección porque era un momento particular. Nadie pensaba lo mismo que yo, que estaba convencido que teníamos que traer un técnico con las condiciones de Scaloni. Necesitábamos iniciar un proyecto con un recambio que necesitaba la Selección. Por eso, empezaste el Mundial con ocho jugadores que nunca habían disputado la competencia y terminaste con un jugador de 21 años como Enzo (Fernández) siendo la revelación y con casi todos chicos. Hay una selección para ocho y diez años más. Lo más importante es el proyecto”, remarcó.

Otro de los agradecimientos del máximo dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino fue para los jugadores y cuerpo técnico por la gesta en Qatar, quienes ayudaron a que se concrete el famoso proyecto, que según Tapia recién está por la mitad del camino.

“En casi un año y ocho meses nos dieron la oportunidad de poner a la Argentina en un lugar privilegiado. Realmente se empieza a coronar el proyecto de selecciones que se inició en marzo de 2017. Eso es lo que tiene más valor. Uno como presidente tiene que tomar decisiones y elegir cuál es el proyecto que quería para la AFA. Creo que el gran mérito es del Gringo y los jugadores que realmente nos volvieron a dar eso que hacía mucho no sentíamos o que no generaba la selección argentina. Desde el campo de juego volvieron a enamorar a la gente y la gente volvió a identificarse con un grupo que solamente jugó al fútbol y dejó todo por la camiseta. Había una necesidad muy grande de ser campeones del mundo”, expresó el directivo.

En cuanto al análisis del Mundial y el comienzo con un traspié ante Arabia Saudita en la primera ronda, Tapia coincidió con que el verdadero torneo arrancó prematuramente ante México, en la segunda fecha.

“Creo que Argentina fue superior a todos sus rivales. Uno va volviendo a ver los partidos y se da cuenta que contra Arabia tuviste siete minutos malos que te tocó perderlo. Después en la final del mundo no creo que haya habido otra igual, donde una selección fue tan superior a la otra. Vas ganando 2 a 0, te empatan, te ponés 3 a 2, te vuelven a empatar… Realmente tenés que tener una hombría y una superioridad mental muy grande además de la deportiva porque son golpes”, completó.

“El gran mérito es haber salido campeones. Todos queríamos lo mismo y fuimos para el mismo lugar. Ver al mejor jugador del mundo con la Copa es lo más rescatable. Deseábamos que Messi levantara esta Copa y disfrutar de estos trofeos conseguidos tiene mucho valor”.

“La gente necesitaba descargarse y festejar. Sentirse orgulloso por su bandera y nosotros estamos felices por eso. Se pudo lograr el objetivo”.

“El Mundial que ha tenido Lionel (Messi) fue increíble. Nadie sabe cómo marcarlo. Es imposible, nadie puede intuir lo que va a hacer con la pelota, el tipo no deja de sorprender. Para el equipo también es muy representativo, saber que tenés el as de espadas, a un líder que se a juega y que fue el primero en decir que confíen en el grupo, que no te iban a dejar tirado. Todos somos afortunados de la vida de tener al mejor jugador del mundo”.

“No hay ninguna federación del mundo que tenga una foto como la que tiene la AFA. Que tenga a un Diego Placente, un Javier Mascherano, un Pablo Aimar en las juveniles, un Bernardo Romeo, un César Luis Menotti y miembros en la selección mayor como Ayala, Samuel, Tocalli, Scaloni… Todos con mucho sentido de pertenencia y que han logrado títulos en las juveniles y nos han representado en todos lados”.