A un mes de la separación de la China Suárez, Benjamín Vicuña sorprendió con un nuevo look

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Benjamín Vicuña llamó la atención de sus seguidores de Instagram luego de publicar una particular foto en sus historias. Tras confirmar su separación de Eugenia La China Suárez, el actor chileno está soltero y va reflejando parte de lo que son sus días en las redes sociales. Así es como en las últimas horas, apareció esta selfie en la que sorprendió con un renovado look.

Mientras su ex está en España sumergida en distintos proyectos audiovisuales de los que es parte, Vicuña también se focaliza en lo laboral. Y así es como se mostró posando con una apariencia casi desaliñada. O, al menos, más que lo habitual.

Aunque fueron muchos los que asociaron este cambio de imagen a la reciente separación, otros notaron que el chileno está vistiendo en la foto un atuendo que no es propio de esta época. Así, su transformación tiene que ver con su participación en la serie Inés del alma mía, en donde hará el papel del español Rodrigo de Quiroga. Es por eso que además de esta adaptación física, el actor también deberá imitar el acento español.

La producción de la que es parte Vicuña retrata la historia de Inés Suárez, quien viajó desde Extremadura hasta el Nuevo Mundo en busca de su marido y que junto a Pedro de Valdivia fundó la ciudad de Santiago y la defendió con su palabra y con su espada. Podrá verse en una conocida plataforma de streaming.

Mientras tanto, la China está instalada en Madrid para ser parte del rodaje de una nueva película. A través de distintas imágenes y videos, la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio se mostró renovada y alegre.

“La felicidad que manejo en esta ciudad”, escribió como epígrafe de una foto en la que se la ve sonriente en sus historias de Instagram. El domingo pasado, la actriz publicó imágenes de sus hijos en la emblemática Plaza Mayor madrileña y los definió como: “Mis pollitos incondicionales”.

Más tarde, Suárez paseó por el céntrico barrio de Salamanca y, por la noche, disfrutó de una cena en un conocido restaurante de la capital española junto a su amigo, el maquillador y peluquero Juan Manuel Cativa. La China permanecerá en España durante al menos dos meses, debido a su participación en un film junto a Álvaro Monte, el actor que interpreta a El Profesor de la serie La casa de papel.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp