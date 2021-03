A una semana de los incidentes, formoseños protestaron contra la fase 1

Compartir

Ayer por la noche, a una semana de los incidentes en Formosa que terminaron con heridos y cientos de detenidos luego de una protesta por el regreso a la fase 1 en la ciudad capital, ciudadanos formoseños volvieron a protestar en los alrededores de Casa de Gobierno para reiterar el repudio ante la vuelta a la restricción, anunciada por el gobierno ante el aumento de casos de coronavirus en la ciudad y que estos últimos días siguió incrementándose, según manifestaron desde la mesa del covid-19.

Con banderas argentinas, ollas, bombos y carteles, desde diferentes sectores como el gastronómico, el comercial en general, el de los gimnasios, la pesca, los abogados independientes, se fueron concentrando para expresar su malestar y denunciar, una vez más, que las reiteradas restricciones aplicadas afectan las diversas actividades de las que dependen muchas familias.

“He sido comerciante toda la vida, gracias a eso mis hijos estudiaron y hoy tienen un futuro, todos se fueron de la provincia porque acá no hay futuro, pero yo sigo y con esta fase 1 no puedo trabajar, por ende, no puedo pagar cuentas, ni mantenerme”, expresó una mujer.

Asimismo aseguró estar a favor de las medidas sanitarias, pero pidió que se levanten las restricciones. “Con el protocolo está comprobado que se puede vivir y realizar las diferentes actividades, con el lavado de manos, uso de barbijo y distanciamiento podemos trabajar al igual que en el resto del país, eso es lo que pedimos”, explicó.

Como ya es costumbre en cada movilización, entonaron el Himno Nacional Argentino y colgaron carteles con diferentes reclamos, en el vallado de afuera de Casa de Gobierno.

