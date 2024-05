A1 Padel: Arce – Dal Bianco quebraron el invicto de Aguirre – Alfonso para lograr su 1º título del año

Los argentinos Maximiliano Arce y Franco Dal Bianco, dupla Nº1 del circuito A1 Padel, conquistaron este domingo su primer título del año y fue con un sabor extra, ya que en la final del Open de Francia les inflingieron a sus compatriotas Leonel ‘Tolito’ Aguirre y Gonzalo Alfonso su primera derrota de la temporada al vencerlos en un partidazo por 2-6, 7-6 y 6-3.

Se terminó el invicto de los Mágicos. Y, como no podía ser de otra forma, los encargados de romperlo fueron los líderes del ránking que, bajo presión, sacaron su mejor rendimiento.

¿Por qué bajo presión? Porque si perdían esta final resignaban también la cima del ránking, ya que Alfonso los iba a superar en puntos. Salvaron incluso dos match points en el tie break del segundo set. No apto para cardíacos.

Arce y Dal Bianco volvieron a mostrar su profesionalismo extremo, luego de un comienzo de temporada dubitativo.

La final empezó cuesta arriba para ellos, porque los Mágicos entraron a la cancha muy inspirados y les dieron a los Nº1 un poco de su propia medicina: les quebraron el servicio en el primer game del partido.

Los superaron en eso que es la especialidad de Arce-Dal Bianco: entrar muy enfocados desde el primer punto y sacar rápidas ventajas.

De ahí en más, el set inicial fue un paseo para Aguirre-Alfonso, que lograron con su juego desestabilizar emocionalmente a un Arce que usualmente es inconmovible.

El segundo parcial fue una historia totalmente diferente. Maxi y Franco mostraron otra actitud ya desde el inicio pero los Mágicos no aflojaban.

La consecuencia lógica fue el arribo al tie break, que fue muy parejo y tuvo inclusive a Tolito-Gonza con dos chances de quedarse con el título. No las pudieron aprovechar y aparecieron Arce-Dal Bianco con el pulso necesario para forzar el tercer set.

El parcial definitivo mostró a un Tolito algo tocado por las chances desperdiciadas. Tampoco en el aspecto físico se lo vio tan reactivo como de costumbre.

Ese milímetro de baja en el rendimiento fue suficiente para los Nº1, que consiguieron el quiebre en el octavo game. Fue suficiente para quedarse con el pleito.

Festejaron con gran euforia Maxi y Franco. No era para menos, habían roto el maleficio y levantaban su primera corona de 2024.