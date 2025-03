A1 Padel: épico título de Pereyra y De Pascual

Ramiro Pereyra y Juan Ignacio De Pascual se convirtieron en los primeros campeones del 2025, tras ganar de forma increble el Tucumán Open. La pareja número 2 emergió desde el hundimiento cuando Arce y Dal Bianco tocaban el título con los dedos para llevarse el partido en tres sets (1/6, 7/5 y 6/1).

El tópico de el pádel de “hay que saber cerrar los partidos” se hizo patente en una final que pasará a la historia por una de las mayores remontadas del 20×10 y del deporte en general. Tras un 6-1 en apenas media hora favorable a Arce y Dal Bianco, el segundo set parecía tener el mismo final con 5-1 y punto de oro a su favor. Había sido un parcial de un 11-2, con un Pereyra anulado en pista y un De Pascual que no conseguía sacar adelante a su compañero. Todo ello también provocado por el gran nivel de los número 1, que se aproximaban a su primer título de año 12-1.

Sin embargo, en la bola de oro del séptimo juego, con bola de partido para Arce-Dal Bianco, Ramiro Pereyra se invento un paralelo mágico para mantener con vida la pareja 2 en la final. Esto provocó un empuje del Polideportivo Municipal de Aguilares. Las gradas, abarrotadas de gente, fueron el empuje necesario para que Pereyra-De Pascual comenzasen a mostrar su juego y a generar las dudas en sus rivales. Arce-Dal Bianco fueron incapaces no solo de cerrar el partido con sus saques sino que vieron como una apisonadora pasaba por encima de ellos no solo para igualar el partido (7/5 Pereyra-De Pascual), sino para que la final se decantase hacia sus rival. Tras un parcial 12-1, con ocho juegos seguidos de Pereyra-De Pascual, los argentinos se hicieron también con el tercer set (6-1) en el punto de oro del séptimo juego.

A un Arce desquiciado y un Dal Bianco acalambrado, por el que pasaron parte de los fallos de la pareja 1 a mitad del partido, solo les quedó escuchar la emoción y la felicidad de Pereyra-De Pascual. El marplatense y el pergaminense se hacen de esta forma con el primer título de la temporada, el segundo de la pareja tras el cosechado en San Juan, después de una final y remontada que pasarán a la historia del pádel.

La próxima parada del circuito A1 Padel será en el Córdoba Open del 10 al 16 de marzo.