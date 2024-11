A1 Padel: la leyenda de Los Mágicos iguala la de Arce-Dal Bianco

Los número 1 lo consiguieron. Once meses después de que Arce-Dal Bianco hicieran historia en Salta con diez títulos en un año, Aguirre y Alfonso lograron igualar la misma marca en el Banco Macro Salta Master. Lo hicieron tras un gran encuentro ante Maxi Arce y Franco Dal Bianco que se llevaron en dos sets (7/5 y 6/2). El séptimo duelo entre las dos mejores parejas fue para los número 1, que siempre tuvieron las opciones de break y las sensaciones de ir un paso por delante en la pista. Tras este título, Aguirre-Alfonso consiguen el décimo título con unos números globales de escándalo: 65 victorias en 69 partidos, 132 sets a favor, 21 en contra, 13 finales de 14 posibles y 10 títulos en su palmarés este 2024.

El espectáculo estuvo servido desde el primer punto en un Delmi Arena lleno y del lado de su ídolo, Maxi Arce. La motivación de Alfonso-Aguirre se palpó desde el calentamiento, con un Tolito que gesticulaba en cada punto y se divertía con un público que lo silbaba. En cuanto al juego, Arce-Dal Bianco buscaron jugar con mucho margen en red, con voleas firmes no definitivas pero que hacían daño. Por otro lado, Los Mágicos apostaron por un juego más agresivo que dejaba algunos errores, pero grandes puntos que levantaban los aplausos en el Delmi de Salta.

En los banquillos cada paso era una partida de ajedrez con grandes análisis de Nahuel Kramer (coach Aguirre-Alfonso) y Gustavo Volpi (Arce-Dal Bianco). Las chiquitas aparecieron en el lado de Aguirre-Alfonso, cuando estaban al resto, consiguiendo las dos primeras oportunidades de break partido. Sin embargo, un remate de Dal Bianco y una bajada de pared de Arce mantuvieron la igualdad tras ocho juegos (4-4). También, Maxi Arce se echaría la pareja a la espalda en el punto de oro del décimo juego, salvando una bola de set en contra (5-5). No obstante, a la tercera fue la vencida y Los Mágicos consiguieron cerrar el set con un quiebre en el duodécimo juego con un gran remate de Gonza Alfonso (7/5).

El plan de partido de ambas parejas no cambió con el inicio del segundo set, pero las oportunidades de break continuaron siendo para los número 1. Además, Arce-Dal Bianco comenzaron a jugar con menos margen y a cometer errores. En el cuarto juego, tres errores consecutivos de Dal Bianco propiciaron opciones de break que Aguirre-Alfonso no desaprovecharon. En el juego posterior, Tolito se inventó una contra lateral impresionante que levantó al Delmi y ayudo a abrir más brecha en el marcador (4-1). Tras este hecho, las dudas invadieron la muñeca de Franco Dal Bianco, que con otros tres errores generó dos bolas de break para el 5-1 y saque de sus rivales.

Tras volver a quebrar, Gonza Alfonso-el número 1 del circuito-y Aguirre consiguieron tener dos bolas de partido. Sin embargo, un fallo de Alfonso en el punto de oro alargó la vida de la final en la primera bola de break de la pareja 2 (5-2). No obstante, el nivel de Los Mágicos en defensa estaba siendo increíble, con un Tolito sensacional sobre el 20×10. Finalmente, el punto de oro del octavo decidió el décimo título de Aguirre-Alfonso en Salta (6/2).

“Hasta que no ganemos un título más, ellos siguen siendo los mejores”, comentaba Aguirre en la entrevista. El respeto en la pista y fuera de ella entre las dos mejores pareja de A1Padel se visibilizó tras el partido y dejó claro que el clásico, el derbi, el partido de los partidos o cualquier nombre que se nos ocurra buscará repetirse en los dos últimos torneos de la temporada: Banco de San Juan Open (2 al 8 de diciembre) y el Master Final de Venezuela (11 al 15 de diciembre).