AAT: padrinos y madrinas para acompañar el desarrollo de las promesas

El Departamento de Desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis lanzó el proyecto de padrinos y madrinas orientado a acompañar el desarrollo de los y las mejores juveniles de nuestro país por parte de un/a jugador/a profesional.

Esta iniciativa del equipo liderado por Franco Squillari busca que referentes del tenis argentino aporten toda su experiencia y sean una fuente de consulta permanente para los y las “ahijados/as” que les asignaron.

La iniciativa tuvo comienzo a mediados de junio con la presentación de Leonardo Mayer como padrino de Lautaro Midón, ambos nacidos en la provincia de Corrientes. A través de la plataforma Zoom, y con la presencia de integrantes del equipo de Desarrollo, el jugador de 15 años le contó al campeón de la Copa Davis 2016 sus planes a futuro y luego relató: “Es muy lindo que Leo sea mi padrino, me preguntó cómo estaba, cómo estaba entrenando y me dio algunos consejos para estos días”.

Por el lado de las mujeres, Gisela Dulko fue elegida como la “madrina” de Luciana Moyano, la cordobesa de 14 años que se destaca no sólo en el plano nacional sino también en las competencias internacionales. “Luli” contó con mucha felicidad: “Estoy muy contenta de ser parte del programa de la AAT, quiero agradecer a Gisela y a su hermano Ale por darme esta oportunidad de conocerlos y poder compartir mi camino junto a ellos, que me va a servir para los siguientes pasos en mi carrera. Quiero agradecer a la AAT por el apoyo que siempre me den y por esta gran iniciativa”.

Juan Manuel Cerúndolo, de 18 años y actual 345 del ranking ATP, será apadrinado por Diego Schwartzman. En la charla de presentación, ambos jugadores contaron que ya se conocían, y el menor de los hermanos Cerúndolo expresó su felicidad por esta oportunidad: “Es increíble tener a un 11 del mundo al lado y voy a tratar de aprovecharlo al máximo”. El Peque, en tanto, recordó que a él le sirvió haber sido apadrinado por Juan Mónaco y explicó: “La relación se tiene que dar con naturalidad. La idea es que los chicos puedan encontrar en un mayor a alguien de confianza a quien le puedan preguntar sobre cualquier tema”.

Otro de los juveniles beneficiados por el programa fue Camilo Ugo Carabelli, quien será apadrinado por Guido Pella. Ambos jugadores se conocían por haber entrando juntos, pero ahora su relación será distinta. El bahiense, actual número 35 del ranking ATP, destacó: “Este programa de la Asociación Argentina de Tenis pone en papel una acción que a mí me hubiera encantado tener cuando fui más joven”.

Por su parte, el joven de 21 años, que fue sparring en la última serie disputada por la Selección Argentina de Copa Davis, remarcó: “Me pone muy contento tener a alguien a quien preguntarle sobre cuestiones tenisticas más allá de mis entrenadores”.