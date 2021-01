Abandono para Orlando Terranova en el Dakar 2021

Compartir

Orlando Terranova debió abandonar el Dakar 2021 en la sexta etapa para los autos por inconvenientes en su Mini.

Malas noticias para el mendocino Orlando Terranova, ya que tuvo que abandonar el Dakar 2021 en la sexta etapa que unió Al Qaisumah y Ha’il con 348 kilómetros de especial, por inconvenientes en su Mini.

“Por problemas técnicos no pudimos hacer la etapa. Problemas de difícil solución. Creo que se termina el Dakar para nosotros… apenado de no poder continuar pero el reglamento esta para cumplirse”, expresó Terranova en sus redes sociales.

El mendocino dijo presente en el vivac de Ha’il pero no pudo cumplir con la sexta etapa para los autos que tenía una especial de 348 kilómetros y unía Al Qaisumah con la ciudad ya mencionada.

Cabe recordar, que Terranova le costó mucho en este Dakar sentirse cómodo con la posición de manejo del Mini. Eso le provocaba terminar las etapas muy cansado. Justamente luego de la etapa del jueves dijo: “La última parte estaba muy cansado e incómodo en el asiento. Volante alto”.

Es el séptimo abandono para Terranova en el Dakar. No pudo llegar al final en tres oportunidades cuando corría en motos (2005, 2007 y 2009) y tuvo cuatro deserciones ya en la categoría autos (2011, 2012, 2019 y 2021).

Giroud ganó la sexta etapa y Cavigliasso maneja la diferencia

El francés volvió al triunfo y el cordobés llegó tercero, aunque sigue en la cima de la general entre los cuatriciclos.

Alexandre Giroud venció en la sexta etapa del Dakar 2021, que se llevó a cabo entre las ciudades de Al-Qaisumah y Ha’il en un recorrido de 170 kilómetros de enlace y 448 de velocidad. Nicolás Cavigliasso culminó tercero y se afirma cada vez más en la general de la categoría Quads.

Giroud dominó de forma total el tramo y sentenció su tercer éxito parcial en la presente edición. El francés prevaleció en 4h50:24 y doblegó por 34 segundos a Giovanni Enrico. En tanto, Cavigliasso cerró el podio, a 2:01 del galo.

Por su parte, Manuel Andújar arribó a la meta en la posición número cuatro, a 11:31 del vencedor y Pablo Copetti completó el top cinco, a 30 minutos de la vanguardia.

En la general, el oriundo de General Cabrera comanda las acciones con 29h15:55 y tiene una renta de 33:18 sobre Andújar y de 45:22 sobre Giroud. Copetti marcha quinto, a 2h24 del cordobés.

El sábado se producirá el día de descanso y la séptima etapa unirá las localidades de Ha’il y Sakaka en un trayecto de 267km de enlace y 471 de especial.

