Abdala dijo que en el Senado se aceptarán cambios a la Ley Bases «que no produzcan una carnicería»

El senador nacional de La Libertad Avanza Bartolomé Abdala confió en que la Ley Bases será sancionada por el Congreso, aunque reconoció que tendrá cambios, pero advirtió que «se van a aceptar los que no produzcan una carnicería» en el texto original.

El legislador oficialista indicó que la iniciativa «ha tenido un diálogo extenso» y señaló que los senadores han modificado «con creatividad» el proyecto que tenía media sanción de Diputados, por lo que esos cambios generaron «esta demora, que el ideario libertario quería tener la ley cuanto antes y sin ningún tipo de modificación».

«Sabemos y somos optimistas de que la ley va a salir, aunque va a tener algunos cambios. Pero esos cambios tienen que ser mínimos y no tienen que hacer perder la centralidad de esta idea de libertad», sostuvo el representante de San Luis en la Cámara alta. En declaraciones radiales, Abdala pidió «sensatez» a los senadores a la hora de proponer modificaciones y aclaró que «los cambios que se van a aceptar son los que no produzcan una carnicería en la ley».

Finalmente, al ser consultado sobre la posibilidad de que Aerolíneas Argentinas sea excluida de las compañías públicas a ser privatizadas, el dirigente libertario expresó: «La inclusión de esa empresa ha sido altamente cuestionada por varios senadores. Yo no veo con firmeza que esta empresa salga de la lista de empresas a privatizar».