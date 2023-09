Abel Pintos quedó deslumbrado con una participante en Got Talent

En Got Talent el ciclo conducido por Lizy Tagliani, en la pantalla de Telefe, se vivió una noche muy emotiva. Cada programa ha logrado mantener al público cautivo, con presentaciones sorprendentes y conmovedoras historias detrás de cada participante.

Una de las presentaciones que más resonó fue la de una talentosa joven de 22 años, Sol Blest, que decidió interpretar una canción de Nina Simone. Su excepcional talento vocal dejó a todos sorprendidos, incluyendo a los jueces. La Joaqui, notablemente impresionada, se puso de pie para aplaudir fervientemente, mientras que Abel Pintos no dudó en elogiarla a cada oportunidad que tuvo.

El punto culminante de la noche se produjo cuando, después de su actuación, la concursante solicitó un abrazo al intérprete de Abrazándonos. En una conexión genuina y emotiva, el cantante no solo la abrazó sino que además, en su feedback, le propuso colaborar en la producción de algunos de sus primeros temas.

“Si me das permiso, deseo producirte un concierto completo. Quiero escuchar más de vos, independientemente del resultado del programa”, expresó el artista. La participante, abrumada por la emoción, agradeció profundamente este gesto, revelando su deseo de construir una carrera en el mundo de la música.

Abel Pintos cantó el himno nacional en el partido de la Argentina contra Ecuador

Este jueves, Abel cumplió el sueño de cantar el himno nacional en el Monumental, donde la Selección Argentina jugó contra Ecuador, en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas. Su presencia sorprendió a Leo Messi, quien tiene una relación especial con el cantante, ya que lo había invitado a participar en el casamiento con Antonela Roccuzzo en Rosario, el 30 de junio de 2017.

El cantante y compositor bahiense de 39 años iba ser una de las presencias especiales en la presentación de La Pulga en Inter Miami, pero a pesar de haber viajado a Florida decidió no asistir por recomendación de la productora que maneja su carrera, después de algunos desacuerdos con la organización. El regalo no pudo concretarse en los Estados Unidos, pero sí se hizo realidad en Buenos Aires, minutos antes del choque frente a la selección ecuatoriana.

Con un gol de Messi, Argentina le ganó 1-0 a Ecuador por la primera fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026. A los 77 minutos tomó la pelota afuera del área y su guante zurdo dejó parado al arquero Hernán Galíndez y convirtió un golazo, que lo dejó arriba en la tabla de goleadores históricos en las Eliminatorias Sudamericanas.

Antes del show, Pintos habló en TyC Sports luego de realizar la prueba de sonido en el campo de juego: “Sonó súper bien. Va a haber una emoción enorme, para mí es un placer venir a cantar el himno y estar en un evento deportivo tan grande. Esto me genera mucha emoción. En mi último disco (Alta en el Cielo) hay varias canciones patrias, inclusive el himno y lo vengo cantando en distintas circunstancias. Siempre es emocionante porque es nuestra canción emblema, pero sabiendo que el estadio va a estar colmado de gente, ante los campeones del mundo y el contexto de fiesta que se genera, ni hablar”.

El artista popular contó que hace un tiempo le habían hecho la propuesta para que sea la voz del himno argentino, pero que se terminó de definir sobre la marcha. “El Chiqui (Tapia, presidente de la AFA) ya me había dicho que para él era un ilusión muy grande que pudiera cantar el himno en un evento de AFA y además le tengo un cariño y admiración muy grande a ellos (jugadores), a los que conozco y a los que no, los siento cercanos. La familia de la AFA apoyó mucho este proyecto de los himnos y era una ilusión de hacía tiempo. Pero bueno, hoy se va a concretar”, concluyó.