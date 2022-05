Abel Pintos se refirió a la situación de El Noba y Chano: «Entramos en un compás de espera»

Compartir

El presente de Abel Pintos no podría se más auspicioso. Y es que a la hermosa familia que ha podido formar junto a Mora Calabrese, madre de su hijo Agustín (1) y de Guillermina (9), fruto del matrimonio anterior de la mujer, se le suma su increíble momento profesional. El artista oriundo de Bahía Blanca está llevando adelante una serie de 31 conciertos a lleno total en el Teatro Ópera Orbis de Buenos Aires, con lo que superará su propio récord de 2015 cuando hizo 21 funciones. Y el público solo habla maravillas de lo que cada noche puede verse en el escenario durante el show.

Sin embargo, en medio de esta vorágine, Abel se tomó unos minutos para dedicarle unas palabras al rapero Lautaro Coronel, conocido por el público como El Noba, quien se encuentra internado en la terapia intensiva del Hospital El Cruce de Florencio Varela tras haber sufrido un accidente en moto el último martes, y a Santiago Moreno Charpentier, para todos Chano, quien en medio de versiones cruzadas con respecto a su cuadro de salud fue internado el lunes en el Sanatorio Otamendi y trasladado a la clínica psiquiátrica Avril este viernes.

“Cuando a un músico le pasa algo, entramos en un compás de espera, doloroso, angustiante. Público, canciones y escenarios como suspendidos en el aire, esperando volver a pisar tierra la que se comparte con el músico al que queremos. Mis oraciones con El Noba y con Chano”, escribió Abel en su cuenta de Tuitter, adjuntando un emojie de un corazón.

Este viernes, se emitió un parte médico que detalle cuál es el estado de salud de El Noba. “Desde la dirección del Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce Néstor Carlos Kirchner, se informa que en el día de hoy 27 de mayo, el paciente Lautaro Coronel de 25 años, continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva”, comienza diciendo el comunicado. Y detalla: “Permanece en coma, mecánicamente ventilado. Requiere apoyo hemodinámico con drogas vasopresoras. Recibe medidas convencionales de monitoreo y soporte acorde a su condición. Su estado es crítico y reservado”.

El accidente protagonizado por el rapero ocurrió en el cruce de Luis Braille y Solís, cuando un Peugeot 308 impactó contra él, quien iba en una moto sin patente y sin casco. Tras el choque, el conductor se quedó en el lugar y dio aviso al 911. Una vez que llegaron los policías y la ambulancia, El Noba fue trasladado de urgencia al hospital. “Su estado es desesperante”, había relatado a Infobae una fuente del caso. Al conductor del otro vehículo, por su parte, le realizaron un test de alcoholemia, que dio cero.

En cuanto a Chano, no ha habido partes oficiales por pedido expreso de la familia. La información sobre la salud del líder de Tan Biónica, que lleva adelante una larga lucha contra sus adicciones, se manejó con absoluto hermetismo. En horas de la mañana del miércoles, desde su entorno aseguraron a este medio que había sido hospitalizado dos días antes. Sin embargo, desde el sanatorio no dieron a conocer ningún comunicado respecto al músico, que estuvo acompañado por su madre Marina. Y durante la tarde del viernes trascendió que habría sufrido una recaída en su consumo, que le produjo una desestabilización y motivó su traslado a una clínica psiquiátrica.

