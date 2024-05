Abel Pintos y Luciano Pereyra anunciaron 10 shows a dúo en el Luna Park

Tras el lanzamiento en los últimos días de “Es Ahora”, canción compuesta por ambos artistas y que ya cautivó a los seguidores de ambos interpretes por su emotiva fusión de voces y sentimientos, Abel Pintos y Luciano Pereyra sorprendieron este domingo al mediodía en su visita a La Peña de Morfi (Telefe) al anunciar una serie histórica de recitales en el Luna Park.

“La cuestión es que vamos a hacer un concierto juntos. El viernes salen a las ventas las entradas a partir de las 12 del mediodía. Para decir las verdad son 10 shows en el Luna Park para el mes de noviembre”, expresó Abel Pintos. “Serán una serie de conciertos históricos para nosotros y para el Luna porque será el final de una etapa del estadio mítico”, agregó el cantante. La primera fecha será el sábado 9 y la última el domingo 24. Recordemos que ese lugar permanecerá cerrado por un largo tiempo para ser remodelado en su totalidad y empezar una nueva historia. Será con un escenario de 360 grados.

Cabe destacar que esta colaboración fue un boom para todos los fanáticos de ambos artistas que siempre soñaron con verlos juntos con un tema nuevo. Y en redes sociales la reacción fue tal que el video, según comentó Luciano, ya superó el millón de visualizaciones y hasta ahora está dentro de los 6 videos más vistos en Latinoamérica.



Luciano Pereyra celebró

el cumpleaños de Abel Pintos

sobre el escenario

Este sábado, en el escenario del Movistar Arena, se vivió una noche llena de música y humor. En medio del show que Luciano Pereyra brindó para sus fanáticos, el cantante nacido en Luján sorprendió a Abel Pintos, uno de los invitados de la noche.

Los artistas, una vez más, deleitaron al público con sus interpretaciones y pasos de comedia. El punto culminante de la velada fue la presentación en vivo de su nuevo tema “Es ahora”, seguido de una enérgica interpretación de “Una mujer como tú”. Además de la música, no faltaron los momentos de risas y chistes que se caracterizan en este tipo de encuentros entre grandes artistas.

Para hacer la noche aún más especial, la producción preparó una sorpresa para Abel, quien cumplió 40 años justo ayer. En medio del espectáculo, mientras el público entonaba el “Feliz cumpleaños”, Luciano apareció en el escenario con una torta y una velita encendida, generando un emotivo momento.

“Que los cumplas feliz, que los cumples feliz, que los cumplas Abelito, que los cumplas feliz”, entró cantando el intérprete de 42 años. “Abelito me parte, Abelito me desarma”, se llega escuchar decir al cumpleañero que sopló las velitas sobre el escenario y que le agradeció a su colega y a todo el público presente por el momento que estaba viviendo.

Los talentosos artistas Luciano Pereyra y Abel Pintos compartieron un momento único lleno de emociones y complicidad. Luciano expresó: “Me da mucha ansiedad este momento. Hace muchos años que nos conocemos. Tuvimos la oportunidad de compartir muchos escenarios. Tenerlo es un sueño hecho realidad. Y es un honor compartir con ustedes y con mi hermano Abel Pintos”.

La multitud en el estadio no cesaba de festejar mientras los vocalistas se fundían en un abrazo casi interminable. El anfitrión reveló ante el público que era el cumpleaños de su invitado, lo que generó aún más entusiasmo entre los presentes. Abel, correspondiendo al cariño de la gente y de su compañero, expresó: “Necesitaba cantar esta canción ahora”.

Entonces, resonó en el estadio el tema que grabaron juntos y que cuenta con un videoclip que ha generado gran repercusión entre los fanáticos de ambos artistas. Este momento simbolizó la unión de dos grandes talentos de la música argentina en un encuentro inolvidable para sus seguidores.