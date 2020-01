Abierto de Australia: lo que deparó el sorteo para los argentinos y el difícil camino de Nadal

Compartir

El argentino Diego Schwartzman (14° en el ranking de la ATP) debutará ante el sudafricano Lloyd Harris (91°) en el abierto de tenis de Australia, que comenzará en su cuadro principal el lunes próximo en Melbourne con la participación de otros cuatro compatriotas albicelestes, según determinó el el sorteo realizado este jueves.

Schwartzman, de 27 años, y el sudafricano, de 22 años, 1,93 metros y 80 kilos, se enfrentarán por primera vez.

Con respecto al resto de los argentinos, Guido Pella (22°) debutará ante el australiano John-Patrick Smith (303°), Juan Ignacio Londero (51°) contra el búlgaro Grigor Dimitrov (18°), Leonardo Mayer (100°) ante el estadounidense Tommy Paul (90°) y Federico Delbonis (73°). contra el portugués Joao Sousa (740°).

El camino de Nadal

El español Rafael Nadal debutará ante el boliviano Hugo Dellien y se enfrentará a un duro cuadro hasta las rondas finales, aunque evitó al suizo Roger Federer y al serbio Novak Djokovic por su lado.

El estreno del campeón de 2009 será ante el boliviano Hugo Dellien, actual número 72 del ranking mundial, que jugará por primera vez este ‘Grand Slam’ y frente al que nunca se ha enfrentado. Si supera al sudamericano, el argentino Federico Delbonis o el portugués João Sousa sería el siguiente oponente, mientras que en la tercera ronda podría medirse a su compatriota y compañero de dobles en la ATP Cup, Pablo Carreño, cabeza de serie número 27 y que aún no conoce su primer rival.

A partir de ahí, el camino se empinará porque entre sus posibles cruces de los octavos de final se vislumbran dos ‘huesos’. Uno es el díscolo tenista australiano Nick Kyrgios, con el que no mantiene una buena relación ni dentro ni fuera de la cancha y ante el que jugaría con el público en contra, y el otro es el ruso Karen Kachanov.

Para los cuartos de final, el número uno del mundo tendría al austriaco Dominic Thiem, quinto favorito, y en su lado del cuadro para alcanzar la final le cayó el ruso Daniil Medvedev, cuarto cabeza de serie y con el que ya vivió una batalla en pista dura en la final del pasado US Open.

Djokovic, el favorito

En cuanto a Djokovic, gran favorito y siete veces campeón del torneo, el inicio no será del todo cómodo ante un sacador como el alemán Jan-Lennard Struff y hasta cuartos de final el panorama parece más amable. Ahí, los nombres del griego Stefanos Tsitsipas y de Roberto Bautista se presentan como los favoritos.

Para las semifinales podría quedarle Roger Federer, que se estrenará ante el estadounidense Steve Johnson y que tiene por su lado tenistas peligrosos como el canadiense Denis Shapovalov, el polaco Hubert Hurkacz o el imprevisible búlgaro Grigor Dimitrov, con el italiano Matteo Berrettini como posible rival en cuartos.

Con respecto a las principales bajas, la nueva edición del Abierto de Australia no contará una vez más con la participación del tandilense Juan Martín Del Potro, quien alcanzó los cuartos de final tanto en 2009 como en 2012, como consecuencia de una lesión en su rodilla derecha.

Tampoco estará el primer clasificado australiano, Alex De Miñaur, que sufre una lesión en el abdomen, el japonés Kei Nishikori, como consecuencia de unos problemas en el codo, o el británico Andy Murray, quien anunció a principios de este mes que no participaría en la Copa ATP y en el Abierto de Australia a raíz de una lesión en la zona de la pelvis.

¿Y el cuadro femenino? La número uno del mundo, la local Asleigh Barty, empezará contra la ucraniana Lesia Tsurenko e irá por el lado de la japonesa Naomi Osaka, defensora del título, y de la estadounidense Serena Williams.