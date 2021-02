Abierto de Australia: Nadia Podoroska quedó eliminada tras una contundente derrota

Compartir

Linkedin Print

La tenista argentina Nadia Podoroska se despidió del Abierto de Australia, primer torneo de Grand Slam del año que se juega en Melbourne, tras caer en la segunda ronda frente a la croata Donna Vekić por un rotundo doble 6-2.

La rosarina, que llegaba a la primera gran cita del 2021 con buenas sensaciones tras alcanzar las semifinales del Roland Garros que se celebró el pasado mes de noviembre, no pudo contener la agresividad de la croata, quien durante el encuentro ejecutó 21 golpes ganadores.

Atravesó serios problemas desde su servicio después de recibir seis quiebres y errar más de la mitad de los primeros servicios, circunstancia que la privó de conectarse con el partido en alguno de los tramos.

A pesar del mal sabor tras el último partido, Podoroska, que había superado en primera ronda a la estadounidense Christina McHale, firmó su mejor actuación en el certamen australiano después de alcanzar la segunda ronda en el que fue su debut en el cuadro final.

La rosarina ayer cumplió 24 años y se presentó en el Grand Slam australiano el lunes último con una victoria sobre McHale por 6-4 y 6-4. Su rival, la croata Vekic, que está en el puesto 33 de la clasificación mundial femenina, le ganó en la ronda inicial a la china Yafan Wang por 4-6, 6-3 y 6-4.

Ahora la Peque, ubicada en el puesto 45 del ranking mundial de la WTA, jugará junto a la rumana Irina Begú en el cuadro de dobles, ante la pareja conformada por la croata Darija Jurak y la serbia Nina Stojanovic. Es un partido programado para el último turno de la cancha 12, que podría demorarse hasta la madrugada del jueves.

También en la cancha número 12 jugará el tandilense Máximo González junto al italiano Simone Bolelli por la ronda inicial del dobles ante los franceses Jeremy Chardy y Fabrice Martin, mientras que en la 15 lo harán Diego Schwartzman y Federico Coria frente al local John Millman y el brasileño Thiago Moneiro.

En tanto, la máxima esperanza argentina en dobles, el marplatense Horacio Zeballos, tercero del mundo en la especialidad, y su compañero, el catalán Marcel Granollers, jugarán en la cancha número 16, no antes de la 1.30 de mañana, frente a los estadounidenses Frances Tiafoe y Nicholas Monroe.

Podoroska viajó a fin de año a Alicante, España, donde está radicada hace dos años y se preparó para la temporada 2021. Es la menor de tres hermanos: Iván, de 27, es estudiante de ingeniería electrónica; mientras que Priscila, de 25, estudia antropología.

La rosarina, quien inició el año en el puesto 255 y terminó 45 en el ranking mundial, recibió el premio a la tenista revelación 2020 (Newcomer of the Year) de la WTA por su gran actuación en Roland Garros, donde jugó la clasificación y llegó hasta las semifinales.

El otro argentino en carrera

El tenista argentino Diego Schwartzman, octavo cabeza de serie, avanzó ayer a la tercera ronda del Abierto de Australia, tras imponerse sin pasar sobresaltos sobre el francés Alexandre Muller por 6-2, 6-0 y 6-3.

Schwartzman, ubicado en el noveno puesto del ranking mundial de la ATP, empleó una hora y 34 minutos para doblegar a Muller (210) en un partido que dominó desde el principio hasta el final en la cancha 1573 Arena, del complejo de Melbourne Park.

El próximo rival del “Peque” será el ruso Aslan Karatsev (114), quien le ganó con mucha solidez al bielorruso Egor Gerasinov (79) por 6-0, 6-1 y 6-0 en una hora y 34 minutos de juego.

El argentino, de 28 años, se presentó en el certamen el lunes último, con una victoria sobre el sueco Elias Ymer (205) en cuatro sets, en un partido en el que mostró algunos altibajos, pero frente a Muller sacó a relucir lo mejor de su repertorio y prácticamente no le dio ninguna chance.

El francés Muller ingresó al cuadro principal como “lucky loser” (perdedor afortunado) en reemplazo del azuleño Federico Delbonis (80), lesionado, y eliminó en la ronda inicial al cordobés Juan Ignacio Londero (83).

En el caso de que Schwartzman supere su próximo compromiso ante Karatsev y se instale en los octavos de final, se encontrará en esa instancia con un canadiense: Denis Shapovalov (12) o Félix Auger-Aliassime (19).

Schwartzman, quien protagonizó sus mejores actuaciones en el Grand Slam australiano en las ediciones de 2018 y 2020, cuando alcanzó los octavos de final y perdió con el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic, respectivamente, es el único argentino en el cuadro de singles de hombres, tras las rápidas eliminaciones del mencionado Londero, más las de Federico Coria (92) y Guido Pella (44).

Compartir

Linkedin Print