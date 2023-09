Abogada de víctima de violencia de género denuncia inacción judicial

En contacto con el Grupo de Medios TVO, la Dra. Marcela Canesin, abogada de una funcionaria judicial que desde hace más de un año viene denunciando a su ex pareja por violencia de género y hasta ahora no ha tenido respuesta acusó inacción judicial, cuestionó la “inoperancia” de la Secretaría de la Mujer y lamentó que la víctima o sus abogados deban recurrir a los medios de comunicación para ser escuchados.

“Esta persona viene sufriendo violencia desde hace años, durante el tiempo que estuvo en pareja donde inclusive fue amenazada con arma de fuego y cuchillos; a causa de esto se produce la separación y ella se va de Formosa a ver a su hermana afuera, cuando volvió se encontró con que la casa donde vivía con su hijo estaba en venta, de ahí se fue a su trabajo porque era feria judicial y esa persona se presentó en el trabajo el año pasado (2022) muy alterado, agresivo. Ella procedió a realizar la denuncia en la Oficina de Violencia Intrafamiliar -OVI- que decreta la medida cautelar que está vigente, y esta persona nunca la acató”, comenzó relatando la letrada.

Seguidamente comentó que en la cautelar se establece un régimen de visita provisorio “donde no puede ver solo al hijo, lo cual también incumple; pero lo grave es que el niño siempre tiene que ser visitado con los abuelos o el tío presente, después se la saca a la abuela porque ella también fue e insultó a mi representada en su trabajo y la casa, se hizo la denuncia, pero de agosto hasta el caso Teresita nunca intervino la Secretaría de la Mujer. Se hicieron cinco denuncias por desobediencia judicial”.

“Después del caso Teresita toma intervención la Secretaría de la Mujer totalmente ausente e inoperante que dice que la cuestión es grave, por supuesto que sí, se trata de un hombre que tiene armas, hay un montón de personas que están en riesgo, tanto en el trabajo, la escuela y la familia”, indicó Canesin.

Asimismo, expuso que “él tiene perimetral y un régimen de visita provisorio que puede ver al hijo en presencia del tío y el abuelo paterno, pero no lo cumplido nunca. Lo notorio y lo grave a la vez es que esta persona no contando la verdad le inició 78 denuncias por impedimento de contacto. Los abogados de ella estamos informando constantemente a la justicia del alto riesgo que existe porque él tiene arma. Es grave la situación”.

Por otro lado, la abogada dejó en claro que lo “correcto” o lo que se debe realizar es “ante la primera denuncia de desobediencia judicial el Juez que esté de turno tiene que mirar si tiene antecedentes y lo tiene que detener; ante la segunda denuncia por desobediencia judicial tiene que mirar si hay causas anteriores, estamos hablando de cinco denuncias, estoy denunciando semana por semana y él no está preso. Qué estamos esperando para actuar, que suceda un femicidio”.

“La Justicia tiene

conocimiento de todo”

Canesin agregó que en este caso la Justicia tiene conocimiento de todo y que “el Juzgado de Familia y los Juzgados Penales están al tanto. Acá voy a hacer responsable a la Secretaría de la Mujer que recién la llamaron cuando pasó lo de Teresita y dijeron que era grave la cuestión y que iban a librar un informe”.

Secretaría de la Mujer

Al hablar del rol de la secretaria de la Mujer, Licenciada Angelica García lanzó que “es un chiste”. “Cada vez que salgó en los medios de comunicación pido su renuncia por inoperante, me pregunto cuántas mujeres van ahí cuando no tienen recursos, van a pedir auxilio y no son escuchadas”, cuestionó.

Protocolo

A continuación, al referirse al protocolo de denuncia explicó: “para que todas las mujeres tomen conocimiento les comento cómo se opera ante una causa de violencia. En la OVI reciben la denuncia, atienden los psicólogos, avisan a la Secretaría de la Mujer y a la Policía; por otro lado, si la víctima acude a la Policía ellos avisan al Juez de Turno, a la Secretaría de la Mujer y a la OVI”.

Lamentó entonces que lo que está fallando en Formosa es el “sistema judicial” y dijo que “los abogados o las victimas somos quienes tenemos que salir a los medios de comunicación para que despierten”.

Finalmente, cuando se le preguntó por qué se necesita para cambiar lo que sucede indicó Canesin que “no hay que cambiar el Código Penal, la Secretaría de la Mujer y su titular tiene que trabajar y deben aplicar las layes, cómo puede ser que una Oficia de Violencia Intrafamiliar trabaje y encima está sola, porque yo no me puedo quejar que hice la denuncia y ellos actuaron. Hoy mi representada está de licencia y protegida por sus familiares, no puede ser que deba vivir así”.