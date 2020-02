Abogado de Camila Brignole lamentó haberse enterado del procesamiento por los medios

Compartir

Este fin de semana trascendió a través de los medios de comunicación el autoprocesamiento con prisión preventiva para Camila Brignole, la modelo detenida en el marco de la causa que investiga los disparos contra la casa del intendente de Ibarreta, Adán Jarzinsky, padre del joven con quien ella mantuvo una relación sentimental y quien se encontraba en el inmueble cuando ocurrió el episodio. Carlos Lee, abogado de la mujer, se mostró «sorprendido» porque se enteró por los medios de las novedades y lanzó que «las causas penales son privadas, únicamente para las partes». «Vamos a apelar la Resolución porque hay un montón de falencias», adelantó. La causa está caratulada como «Intento de homicidio, agravado por el vínculo, con promesa de paga».

«Se dictó el autoprocesamiento con prisión preventiva que sorpresivamente nos enteramos el fin de semana por los medios de comunicación y no por vía judicial», dijo el letrado.

Y continuó: «estamos evaluando el procesamiento, realmente no encontramos una prueba que la ligue con el atentado que sufriera la familia Jarzinsky en su casa, sino que solamente hay una relación rota de pareja, de celos, pero nada que haga presuponer que hay una intención homicida por parte de Camila Brignole. Esto nos da un marco de subjetividad en la Resolución Judicial; tampoco se han tenido en cuenta las pruebas ni se hizo un análisis imparcial de las mismas y no en su contexto general, lo que en penal no está permitido».

Expuso Lee que resulta «sorprendente» que «no se haya investigado alguna otra posibilidad sobre ese atentado y dan por hecho que mi defendida es la autora intelectual, cuestión que no queda demostrado bajo ningún punto de vista».

El abogado añadió que le llamar poderosamente la atención que «por ejemplo nunca se haya allanado la casa del vecino para verificar si había armas ahí, porque los disparos se produjeron desde ese lugar; entonces lo primero que se tiene que hacer es ir descartando todo tipo de vínculo más cercano que pudieron haber producido esto. Después, jamás se investigó si el atentado fue contra el joven o contra su padre, directamente vinculan un auto que era de las mismas características que el de Camila Brignole, cuando después se constató que su rodado estaba en el taller, luego le quisieron adjudicar otro auto. Creo que están pifiando en todo y lo único que hizo esta Resolución fue basarse en falsos testimonios, los cuales vamos a denunciar».

De la misma forma, adelantó que ni bien sea notificado «apelará» la Resolución porque hay un montón de «falencias». «Nosotros tenemos un plazo judicial para apelar, pero todavía no fuimos notificado porque la cédula no llegó al estudio. Nosotros nos enteramos por los medios que salió el procesamiento, esto es atípico en la actividad judicial y las causas penales son privadas, únicamente para las partes, esta información que se filtró me hace desconfiar aún más que esto tiene otro tinte y no el de una causa judicial», lanzó.

«Ella está procesada, esa resolución no está firme por eso vamos a apelar. Creemos que las pruebas no están dadas para dictar el procesamiento, entendemos que hay una arbitrariedad manifiesta por parte de la Jueza al dictar el procesamiento», cerró diciendo el abogado.

El caso

El hecho se registró alrededor de las 3:00 horas de la madrugada del 21 de diciembre del año pasado cuando un vecino de la calle José María Uriburu al 2200 se comunicó a la línea gratuita de emergencia del 911 y solicitó la presencia policial en esa dirección.

Ante esta situación los efectivos de la Comisaría Seccional Segunda y del Departamento Informaciones Policiales acudieron al lugar donde se entrevistaron con el propietario quien manifestó que en circunstancias que se encontraba pernoctando escuchó varios disparos de arma de fuego que impactaron contra su vivienda.

En el lugar los efectivos de la Dirección de la Policía Científica llevaron a cabo las pericias recolectando evidencias, recepcionándose posteriormente en la sede policial la denuncia correspondiente del caso iniciándose las actuaciones procesales con intervención de la Justicia.

Dos días más tarde y tras una amplia tarea investigativa, efectivos policiales allanaron cuatro viviendas y secuestraron varios elementos de interés para la causa, además aprehendieron a la ex pareja del denunciante.

Los procedimientos estuvieron a cargo del personal de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones Policiales.

Según informaron fuentes oficiales, los investigadores realizaron una amplia tarea de campo por todo el sector y zonas aledañas, efectuando descarga de filmaciones de las cámaras de seguridad de diferentes vecinos que se encuentran en las inmediaciones, como así también se recepcionó declaraciones testimoniales que aportaron datos importantes sobre una mujer, ex pareja del joven lesionado, quien fuera sindicada como presunta responsable del hecho.

Tras reunir elementos de interés para la causa, se solicitó ordenes de allanamientos para el domicilio de la mujer implicada, las de sus progenitores y un local comercial, realizándose dichas diligencias conforme lo dispuesto por el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 6 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia, lugares de donde se procedió al secuestro de elementos que resultan de interés en la investigación, como así también a la aprehensión de una mujer, mayor de edad, siendo trasladada a sede policial donde se le notifico situación legal y posteriormente alojada en la Unidad Penitenciaria Provincial de Mujeres a disposición de la Justicia.