Abogado de la familia de Cristian Campos dijo que por como quedó el Citroën 3 el choque fue “muy violento”

Compartir

Linkedin Print

El domingo, pasadas las 7:30 horas, se registró un siniestro vial en avenida Laureano Maradona y calle Pauzier, donde perdió la vida Cristian Campos (24), quien se iba a trabajar en una motocicleta 110 cilindradas y fue chocado por un automóvil. Por el hecho quedó detenido un hombre que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Desde que ocurrió el lamentable episodio, familiares y amigos de Campos -quien era padre de una niña de 4 años- solicitan a testigos que den su versión de los hechos para que se haga justicia y la causa no quede impune.

Maribel Ferreyra, esposa de la víctima en comunicación con el Grupo de Medios TVO pidió la colaboración de la ciudadanía y adelantó que como familia no van a parar de reclamar hasta obtener justicia. “Queremos que nos ayuden para reconstruir cómo sucedió todo, que aporten si tienen datos o videos, cualquier cosa que hayan visto nos ayudará; que se contacten conmigo a través de Facebook o mi celular 3704645863”, dijo entre lágrimas.

Lanzó que “pedimos justicia, nadie nos va a devolver a Cristian. Queremos que el asesino que iba alcoholizado pague porque mató a un pibe que se iba a trabajar todos los días por su hija de cuatro añitos. Esta persona destruyó una familia, lo único que queremos es justicia”.

Abogado de la familia

Por su lado, el Dr. Esteban López Tozzi, abogado de la familia, se refirió a la causa y cómo avanzará la investigación para dilucidar lo sucedido.

“Quiero creer que la búsqueda terminó, ayer me contacté con unos 18 testigos que vieron lo que pasó, lógicamente que no todos serán citados a prestar declaración, tendremos que filtrar los testimonios y buscar los que suman a la causa”, comenzó detallando.

Al ser consultado por la caratula de la causa indicó que “la persona continúa detenida y está imputada por homicidio culposo, será tarea nuestra y del fiscal buscar que se sostenga eso”.

“Hasta ahora está como homicidio culposo, más adelante la figura puede cambiar, puede ser un poco más gravosa dependiendo de lo que se le pueda llegar a probar”, dejó en claro.

Alcohol en sangre

Seguidamente, el letrado indicó que “hasta donde tengo entendido este hombre está en curso dentro de los agravantes del artículo 84, es decir, manejaba con 1,23 gramos de alcohol en sangre cuando el límite para ingresar en agravante es de 1 gramo en sangre”.

Detalles

Por otro lado, al mismo se le preguntó respecto a si tiene precisiones de cómo habría ocurrido el choque. “Cómo sucedió el hecho será una cuestión de prueba, por eso será también buscar los testigos. Tuve la posibilidad de ver los lugares de impactos y este hombre que manejaba el Citroën 3 hundió el chasis delantero por lo menos 7 centímetros, eso habla de la violencia del impacto, y le toca la cola al Etios. De modo tal que no se puede determinar livianamente que este último es el impacta con Cristian”, aseveró López Tozzi.

“La violencia fue tal que convirtió al Etios en una cosa inerte que no se podía manejar”, clarificó.

Expuso que lo que se busca es “determinar” bien cuál fue la mecánica del siniestro vial, pero “por el lugar de impacto es muy difícil que la persona que manejaba el Etios haya tenido ni siquiera la posibilidad mínima de reaccionar, a esta persona le tocan de atrás cuando ya pasaba la boca calle”.

Velocidad

“Es algo que todavía no lo tengo acreditado, por mi experiencia e ir a mirar el vehículo sostengo que fue un choque muy violento”, añadió.

Además, manifestó que “va a ser muy importante el testimonio de las personas que iban con él en el vehículo, y hay que cuidar que no levanten falsos testimonios porque si estaban juntos seguro son amigos, hay que cuidar que no haya encubrimiento del delito”.

Una sociedad más involucrada

En otro tramo de la entrevista, el abogado indicó que la figura que se le aplica al hombre requiere tener una buena noción de los momentos previos del accidente y de los momentos posteriores y valoró el rol de los tesigos que se involucran. “A nosotros nos sirven todos los testimonios. Cuando una persona ya no puede manejar un vehículo automotor, este se convierte en una cosa andante que puede matar a una persona”.

“Necesitamos saber bien cuál fue la historia, plantear bien los puntos de las pericias técnicas en las cuestiones que nos faltan, estamos avanzando en una etapa preliminar”, dejó en claro.

Resaltó que “el hecho de tantos testigos me parece un buen mensaje a los formoseños, porque la gente ha entendido que matar alcoholizado es una cuestión que compromete a la sociedad entera”.

“Si hay personas indecisas que puedan aportar datos les pido que se comuniquen conmigo. Hoy le pasó a Cristian, a la familia Campos, pero mañana nos puede pasar a cualquiera, nadie está exento”, cerró.

Compartir

Linkedin Print