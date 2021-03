Abogados independientes se volvieron a manifestar ayer frente al STJ para exigir que se levante la feria judicial

Compartir

Ayer por la mañana, hubo una nueva protesta de abogados independientes frente al Superior Tribunal de Justicia para exigir que se levante la feria judicial, decretada en el marco de la vuelta a la fase 1 en la ciudad capital, ante el incremento de casos de coronavirus. Los letrados afirmaron que volverán a protestar el día lunes y el tiempo que sea necesario hasta recibir una respuesta efectiva por parte de las autoridades.

“Esta es la cuarta vez que venimos a protestar y todavía no tenemos respuestas favorables, nos dan respuestas con las que no nos sentimos conformes porque en realidad nuestro pedido es que se levante la feria, ese es realmente el pedido y tenemos negativas por parte del Superior Tribunal por eso vamos a seguir marchando hasta que se levante la feria”, dijo el abogado Daniel Fretes, que participó de la protesta.

Asimismo aseguró que “los delegados que están representados fueron a una reunión y les dieron las mismas respuestas de siempre, de que la feria no se va a levantar porque no están dadas las condiciones por eso vamos a seguir hasta que se levante”.

Pidió además que la justicia “sea marcada como actividad esencial, eso trataría como consecuencia que se puedan vacunar los empleados judiciales y que se pueda trabajar, por eso también es el pedido. Vamos a seguir viniendo el lunes y todos los días hasta que se levante la feria”.

En cuanto a lo dicho por el gobernador, de que no son independientes, expresó que “no quiero entrar en polémica, no nos interesa lo que digan, los autoritarios se manejan de esta forma, no tiene nada que ver si formo parte de un partido o no, soy un trabajador, qué tiene que ver si soy radical o peronista, no tiene nada que ver, me parece que no tiene sentido lo que dicen, hay que dejarlos pasar. Vamos a seguir firmes con nuestro pedido”.

Para finalizar aseveró que todos los días a las 10 de la mañana se concentrarán frente al edificio del STJ, y al menos protestarán por una hora. “Llegamos a ese acuerdo después de una reunión que tuvimos, somos muchos los colegas, vienen de todos los sectores políticos y no políticos, lo único que queremos es trabajar, nada más”, culminó Fretes.

