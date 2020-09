Abogados presentaron un amparo colectivo para que varados puedan ingresar a Formosa

Compartir

Los abogados Carlos Lee y Fabrizio Villaggi Nicora presentaron un amparo colectivo en el Juzgado Federal N° 2 que subroga el juez Fernando Carbajal, para pedirle que ordene a la provincia de Formosa que habilite el ingreso de los formoseños varados hace semanas en distintos puntos de la geografía nacional.

El cuestionamiento de los abogados apunta a los tiempos del programa de Ingreso Ordenado y Administrado que tiene la provincia, para quienes quieren entrar a la provincia con intención de quedarse en ella.

Tanto Lee como Villaggi Nicora interpusieron la acción judicial sumarísima con la idea de defender los derechos de “todos los formoseños quienes se encuentran privados de volver a sus respectivos domicilios sitos en la provincia de Formosa”.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el Dr. Lee explicó que “si bien en la presentación mencionamos seis casos, sería abarcativo para todos porque es de incidencia colectiva, es decir, que si dan a lugar valdría para todos los que están afuera”.

Indicó que piden al Gobierno que esa medida organizativa y sistemática de regreso a nuestra provincia sea “pública” porque “no sabemos cuál es el orden y cómo dicen quién entra y quien no, porque hay formoseños que desde hace mucho tiempo han pedido ingresar y todavía no encuentran una respuesta; esas personas están totalmente desamparadas, sin recursos, fuera de los límites de la provincia y sin posibilidad de manutención; en base a todo esto lo que hacemos es citar fallos porque estamos apelando por los derechos humanos”.

Asimismo, el letrado fue consultado respecto al tiempo que llevaría el tener una repuesta a la presentación. “El Juzgado dio ingreso al amparo, se llevaron los oficios para que se diligencien a comunicarles al Gobernador y a la Fiscal de Estado, tienen ellos dos días para labrar un informe sobre la situación de todas estas personas, y después se debe resolver la medida cautelar que pedimos que es el ingreso de los mismos. Luego sigue el amparo y para eso tienen cinco días”, dijo.

“Nosotros tenemos la firme convicción de que debemos hacer valer los derechos de todos los ciudadanos no solamente de aquellos que están varados sino también de los mismos formoseños que están acá, ya que hoy no pueden ir a buscar a sus hijos, visitar a sus familias, e ir a ningún lado”, aseveró.

“Hoy hay restricción de libertad absolutamente en la provincia, de alguna manera hay que poner fin a eso y que se empiecen a respetar los derechos de las personas más allá de las medidas sanitarías que se tomen porque eso no implica que se tengan que vulnerar los derechos”, cerró Lee.