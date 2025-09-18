Abordaje sobre Adicciones: Avanzan estrategias con el ámbito Escolar



EL COLORADO. Días pasados la totalidad de los concejales abordaban una primera reunión estratégica en la lucha contra las adicciones, con la presencia de líderes religiosos de distintos credos y la participación de Capellanes de esta ciudad y de Formosa capital.

En las últimas horas los miembros del Legislativo Comunal volvieron a reunirse, esta vez, con representantes locales de la Delegación Zonal, dependiente del Ministerio de Cultura y Educación de la Provincia. La idea es seguir avanzando en el compromiso político y estrategias, que sirvan para encontrar mecanismos para sacar a los jóvenes del consumo de sustancias.

Al término de la reunión, la concejal Valeria Gómez, confirmó a medios locales que estuvieron trabajando junto a autoridades educativas, para seguir avanzando en el proyecto de prevención y abordaje de las adicciones. Ediles y autoridades educativas acordaron que, una vez terminado el proyecto, el mismo será difundido en distintas instituciones. De alguna manera podría decirse que, desde las escuelas, también se hará un abordaje para el tratamiento en cuestión.

La concejal Valeria Gómez también confirmó que “la próxima reunión programada por los concejales, se estaría concretando con representantes locales de la Policía de la Provincia y en poco tiempo más, tendríamos el lugar físico y los profesionales y especialistas que se necesitan para atender en ese lugar”.

Desde el ámbito de la educación confirman que ya se viene trabajando desde la escuela con la problemática de las adicciones; es una temática transversal, pero la nueva propuesta es no solo tratarla desde el ámbito escolar, sino como un dispositivo social, con acompañamiento a los jóvenes y el entorno familiar.

Reconocen desde las escuelas que los jóvenes son vulnerables, lo que compromete mucho más a las instituciones y a los padres ante esta realidad.