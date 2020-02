Aborto: el senador Mayans dijo que en Formosa «hay un 80 a 20 a favor de las dos vidas»

Compartir

En una nota publicada ayer por el diario «Perfil», el senador formoseño José Mayans, jefe de los senadores oficialistas, se mostró reticente a la legalización del aborto y dijo que habría que cambiar todo el marco normativo argentino, que defiende «la vida desde la concepción». Aseguró además que «en mi provincia, hay un 80 a 20 a favor de las dos vidas».

El presidente del bloque oficialista del Senado, el formoseño José Mayans, criticó la eventual legalización del aborto. Para avanzar en esa dirección, dijo, se necesita reformular por completo el marco normativo argentino. “La Constitución está a favor de la vida”, analizó y agregó que si lo que se quiere es legalizar el aborto hay que cambiar muchas leyes porque la mayoría “defiende la vida desde el momento de la concepción”. “Estoy de acuerdo con la despenalización a la mujer”, sostuvo, pero aclaró que el mensaje no puede ser que esto (por el aborto) “se puede hacer todos los días como algunos pretenden cuando dicen ‘libre, gratuito y obligatorio’».

Mayans contó que la vicepresidenta, Cristina Kirchner, se pronunció por el absoluto respeto de lo que piensa cada persona. “Siempre me dijo que respetaba profundamente la visión de cada uno», indicó el senador.

El jefe de la bancada del Frente de Todos, aliado a CFK, describió además que el reclamo del aborto legal no es algo que se escuche en la mayoría de las provincias y sugirió que hay «microclimas» en los grandes centros urbanos: “En el caso de mi provincia (Formosa), hay una relación de 80 a a 20 a favor de ‘las dos vidas’”, precisó.

Es importante recordar que el pasado miércoles 19 de febrero hubo una gran movilización al Congreso para reclamar la legalización del aborto.

La discusión por la legalización del aborto tuvo un primer round en el Congreso en 2018, pero el Senado fue el que le puso freno al proyecto que había sido aprobado por la Cámara de Diputados.

Alberto Fernández anunció que enviará nuevamente un texto para legalizar el aborto y el ministro de Salud, Ginés González García, anticipó que se podría hacer algún gesto hacia la Iglesia y los sectores que están en contra, como la inclusión de programas para asistir a mujeres que quieren seguir adelante con su embarazo.

Ginés González García, afirmó también el sábado que es «inminente» el envío del proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre la legalización del aborto.

«La situación es que va a ser inminente. No puedo decir cuándo, pero creo que será inminente la ley. Va a ser legal la interrupción del embarazo», ratificó.

El ministro dijo que «se va a eliminar cualquier penalización a quien así lo hiciera, salvo que se haga fuera de lo que dice la ley», y agregó que «los programas se centran en, por sobre todo, aumentar la protección sobre la madre y el niño».