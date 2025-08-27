Abrió la segunda convocatoria de Potencia Argentina+ para formar a 100 líderes emergentes de todo el país

La primera experiencia, que se desarrolló entre octubre de 2024 y julio de este año, contó con la participación de 1 líder emergente formoseño, elegido entre más de 6.200 aspirantes de todo el país: Samuel Rodríguez.

El programa se caracteriza por su espíritu multipartidario y federal y convoca a jóvenes dirigentes, militantes, referentes sociales y comunitarios, con la convicción de que la diversidad de trayectorias y orígenes es la base para construir liderazgos democráticos más sólidos y representativos.

Potencia Argentina+ (PA+), la aceleradora de liderazgos políticos emergentes en Argentina, abrió la inscripción de su segunda convocatoria para la selección de 100 líderes de todo el país que estén comprometidos con la democracia, la transparencia y el bienestar social.

Quienes resulten seleccionados después de un proceso exhaustivo de selección accederán a una beca completa. La inscripción cierra el 5 de septiembre y ya hay más de 1.200 inscriptos.

“Nuestro desafío es acompañar a quienes ya están dando sus primeros pasos en la política y en la sociedad civil, brindándoles herramientas y redes que fortalezcan su capacidad de transformar la realidad en sus territorios”, destaca Santiago Bermúdez, Director Ejecutivo de Potencia Argentina.

La primera experiencia, que se desarrolló entre octubre de 2024 y julio de este año, contó con más de 6.200 aspirantes de todo el país de los cuales se seleccionaron 107 personas de 22 provincias y más de 60 municipios.

Potencia Argentina+ forma parte de Democracia+, una red regional de formación política conformada por la fundación VelezReyes+ y RenovaBR, que ya ha capacitado a miles de líderes en distintos países de América Latina.

El Programa, en detalle:

En Argentina, Potencia Argentina+ inaugura una nueva cohorte intensiva de formación política, que combina dos encuentros presenciales en Buenos Aires y Córdoba, clases virtuales, talleres prácticos y espacios de debate.

Durante dos meses y medio, los líderes emergentes seleccionados participarán de 2 encuentros presenciales, 10 clases virtuales con especialistas, múltiples talleres prácticos de comunicación política y construcción de políticas públicas, espacios de debate para fortalecer el diálogo legislativo, e instancias de co-creación de proyectos de impacto comunitario.

Los ejes temáticos de la formación incluyen:

Liderazgo con propósito (autoconocimiento, narrativa personal, construcción de equipos).

Liderazgo democrático (diálogo, consensos, negociación).

Liderazgo transformador (visión de futuro, trabajo en red, impacto comunitario).

Comunicación política (storytelling, herramientas digitales, construcción de confianza).

Tecnología y agenda futuro (innovación, ciencia y nuevas formas de interacción con la ciudadanía).

Datos clave

Cupo: 100 líderes de todo el país.

Modalidad: híbrida (virtual + presencial).

Período: última semana de septiembre a primera de diciembre.

Inscripción: https://potenciaargentina.org/inscribite-2025/