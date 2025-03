Abuso sexual y suministro de pornografía: el sindicado ejercía como profesor particular

Días atrás efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Uno, detuvieron a un hombre involucrado en una causa judicial por el delito de “Abuso Sexual y Suministro de Material Pornográfico a Menores, Agravado por su Condición de Encargado de la Educación”. En contacto con el Grupo de Medios TVO, el Dr. Marcelo López Picabea, juez de instrucción y correccional número 4 de la provincia de Formosa, relató el hecho.

“Todo ocurre a partir de la denuncia de un familiar, en este caso era la abuela, porque la madre estaba circunstancialmente fuera de la provincia. Se trata de una joven ya adolescente que necesitaba un profesor particular y estuvieron utilizando un apoyo particular con un profesor. Puntualmente el hecho concreto sería el 26 de febrero, que es lo que marcaría el turno de este Juzgado, este particular habría ejercido tocamientos por sobre la ropa de la niña y la aparentemente la exhibición de imágenes. Por eso procedimos con una orden de allanamiento el día jueves 6 de marzo donde además de la detención de esta persona buscábamos equipo informático, mecanismo hardware, pendrive, disco rígido para chequear lo que se dice en la denuncia”, comenzó diciendo el Magistrado.

Al referirse al sujeto en cuestión dijo que se trata de una una persona adulta, es profesor particular según lo que dice la denuncia. “Por lo pronto lo que tenemos es eso, después habrá que ver porque ahora los equipos que están secuestrados no se los puede abrir así nomás, están en cadena de custodia, una vez que tenga su abogado defensor vamos a notificar el día que se van a perpetrar esos equipos, como así también se tomará declaración indagatoria a este sujeto y a la señorita que por la edad tiene una forma distinta, no es una no se lo hace como a cualquier testigo, sino que tiene un tratamiento especial”, dejó en claro.

Por último, el Dr. Picabea expuso que “por lo pronto tenemos la denuncia que es bien concreta, con día ahora con lo que aparentemente habría hecho este que motivó el estacionamiento para buscar estos estos insumos informáticos. Este hombre se encuentra detenido actualmente”.

Allanamiento

El jueves último, a las 14:30 horas, se conformó una comisión policial y se concretó la medida judicial, en una casa de la calle Deán Funes del barrio San Martín de esta ciudad, que contó con la colaboración del personal del Grupo Especial Operativo de la Policia de Formosa (GEOPF).

Como resultado, se detuvo a un hombre de 52 años y se secuestró una Notebook, que guarda relación con la causa investigada; mientras que el fotógrafo de la Dirección Policía Científica e Informática Forense documentó el procedimiento.

Luego el detenido y los secuestros fueron trasladados a la unidad operativa, donde permanece alojado a disposición de la Justicia.