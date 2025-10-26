Abusos sexuales, violencia de género y estafas: quienes fueron los prófugos que atraparon cuando fueron a votar

No hay una elección en la que no caigan en la trampa. Es un clásico de los investigadores tener en la mira las escuelas en las que debería ir a votar un prófugo de la Justicia y, entonces, en ese lugar los ojos se agudizan. Se identifica la mesa y se espera con paciencia la llegada del sospechoso que se cree que no lo van a pescar. Esta vez, en el marco de las legislativas, fueron 16 los capturados tanto por la Policía Bonaerense como la de la Ciudad y la Federal: abusos sexuales, estafas, violencia de género y hasta un hurto los delitos por los que los buscaban.

La Policía de la Ciudad detuvo este domingo a dos sospechosos con causas judiciales vigentes que eran buscados por la justicia.

El primer procedimiento se realizó en el partido de Moreno, donde fue detenido un sospechoso de 48 años, acusado de cometer estafas bajo la modalidad del “cuento del tío”. Fue interceptado al retirarse de la Escuela de Educación Especial N° 501, ubicada en Tucumán al 200, tras emitir su voto y quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20.

El segundo caso ocurrió en Tristán Suárez, donde fue arrestado un sospechoso de 60 años imputado en una causa por producción y comercialización de material de menores de edad con fines sexuales. La detención se llevó a cabo en la Escuela N°2, ubicada en Canale 480, tras una serie de tareas investigativas realizadas durante octubre que permitieron localizarlo y en una causa en la que interviene el Juzgado de Garantías N°7 de Ezeiza, a cargo de Horacio Héctor Hryb.

La Policía Bonaerense, por su parte, este domingo captura a cinco sospechosos que eran buscados por la Justicia en distintos puntos del terreno bonaerense.

Personal de la DDI Trenque Lauquen, que se encontraba realizando tareas de búsqueda de un prófugo por una causa de hurto, logró detener a Martín Alejandro Heim (55) sobre quien pesaba una orden de detención vigente. Los investigadores contaban con información de que el sospechoso se presentaría a votar en la Escuela N°3 de calle Di Gerónimo 650. Tras un discreto operativo de vigilancia, fue interceptado y aprehendido al salir del establecimiento, en la intersección de Caseros y Ferrington. Ahora quedó a disposición del Juzgado de Ejecución Penal de Trenque Lauquen.

Los investigadores de la DDI La Matanza, por su parte, llevaron adelante un operativo de vigilancia para capturar a dos prófugos de 35 y 38 años por el delito de abuso sexual, en dos causas instruida por la UFI N°1 de Violencia de Género de ese distrito.

En el caso del prófugo de 35 años, lo buscaban por abuso sexual gravemente ultrajante. Sabían que podía presentarse a votar en la Escuela Primaria N°209 de calle Gamarra 8510, en Virrey del Pino. Y no se equivocaron: cuando salió del establecimiento, luego de emitir su voto, fue interceptado y detenido sin resistencia. Quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°6.

El otro prófugo apresado era buscado por abuso sexual gravemente ultrajante agravado. Cayó en la Escuela Primaria N°43, ubicada en calle San Pedro 502, La Tablada. Tras realizar tareas de observación encubierta, los agentes lograron interceptar y detener al sujeto al salir del establecimiento, luego de ejercer su derecho al sufragio.