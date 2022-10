Acá No Pasó Nada: Cosmovisión TV estrena ciclo documental histórico

Compartir

Después de treinta y cuatro meses, después de un sin número de obstáculos y dificultades ocurridas a causa del COVID 19 y del proceso inflacionario, se produce el ansiado debut de este proyecto ganador de la convocatoria Línea P/Producción Programa Semanal TV/2018 del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Con gran emoción, el productor ejecutivo, Alejandro Vallejo comentó que “nuestra idea original fue sufriendo diversas mutaciones en función del contexto por la pandemia, pero siempre respetando la esencia de docu reality, que era mostrar a un profesor en Historia en su vida cotidiana. Salvo las clases presenciales que fueron reemplazadas por Zoom con invitados e invitadas especiales, mantuvimos su cotidianidad doméstica, poniendo el foco en la relación con su hijo, que constantemente lo interpela sobre su propia práctica docente, cada vez que intenta saber sobre cuestiones no reveladas o poco conocidas del pasado formoseño”

“Otro aspecto que pudimos advertir por el volumen de información recopilada era que muchos temas iban a quedar afuera si optábamos por mantener la línea cronológica 1879-2020, es decir el periodo comprendido entre la fundación de la ciudad de Formosa (consecuencia del Laudo Hayes, post Guerra de la Triple Alianza) y la firma de la segunda Acta de Reparación Histórica entre el gobernador, Gildo Insfrán y el presidente, Alberto Fernández (27 de mayo 2020). Por ello resolvimos dividir en tres temporadas el ciclo: la primera va desde el 8 de abril 1879 (fundación de Formosa) hasta el 8 de abril 1919 (Masacre Pilagá de Lacaldá). La segunda abarca el fallecimiento del fundador de Formosa, Cte. Luis Jorge Fontana (18 de octubre 1920) hasta la provincialización de Formosa (28 de junio 1955). La tercera temporada comprendería la destrucción del busto de Eva Perón (23 de septiembre 1955. Golpe Revolución Fusiladora) y la firma de la segunda Reparación Histórica entre Gobierno Provincial y Gobierno Nacional (27 de mayo 2020). La serie que estrenamos corresponde a la línea temporal de la primera temporada, dejando pendientes las otras dos para futuras convocatorias”, comentó.

Vallejo se mostró “orgulloso y sumamente satisfecho por los resultados, ya que por un lado, el objetivo fue generar una producción documental, que narre de manera entretenida y didáctica los principales hitos de la historia de Formosa. Por otro, motivar en el público, principalmente adolescente y juvenil, el interés por temas desconocidos de la historia local, mediante atractivos recursos audiovisuales que no sólo capten su atención, sino los motive a conocer y reflexionar críticamente sobre lo acaecido en Formosa”.

“El ciclo se ha ocupado, a lo largo de los diez capítulos en general y de cada programa de media hora en particular, de contar “la historia oculta” de nuestro lugar, rescatando las raíces identitarias que surgen de la impronta multicultural y pluriétnica de la provincia”, resaltó.

