Accardi mostró cómo quedó su hombro: «Fue un post operatorio doloroso»

La temporada teatral de Gime Accardi venía siendo todo un éxito. La actriz, que estaba haciendo “Una semana nada más” junto a su marido, Nicolás Vázquez, y Benjamín Rojas, estaba muy feliz por ser parte de la obra más vista en Mar del Plata, pero lamentablemente un accidente doméstico que sufrió a fines de enero hizo que no pudieran seguir adelante.

“Me apena mucho estar escribiendo esto, pero no quiero que se preocupen… Así que personalmente les explico: ayer salí a pasear con mi perra a la noche (el último paseo antes de dormir) y cuando subía la escalera se enganchó la correa y me caí, sufriendo una fractura multifragmentaria del extremo proximal del húmero”, escribió en ese entonces en una historia de Instagram.

Días más tarde, y de regreso en Buenos Aires, la ex Casi Ángeles finalmente fue operada. “Salió todo perfecto. La operación fue un éxito. Gime ya esta en la habitación con Nico. Ahora tiene que descansar. Se queda internada pero esta bárbara de animo”, le confiaron a Teleshow desde el entorno de la pareja. Quien la operó es Pedro Hansing, médico del plantel de fútbol del Club Atlético River Plate. En tanto, y tras varios días de ausencia en las redes sociales, la actriz volvió a utilizar su cuenta de Instagram para llevar tranquilidad a sus seguidores. Luego de agradecer a quienes estuvieron a su lado, explicó: “Fue una cirugía de cuatro horas con placa de titanio y ocho tornillos incluidos”.

Lo cierto es que ya pasaron 15 días de la intervención y, afortunadamente, Accardi viene recuperándose y ya comenzó la rehabilitación correspondiente. En ese sentido, le actualizó la información a sus followers y mostró quedó su hombro. “Buen día, terrícolas, hacía mucho que no aparecía; sigo de reposo con mi cabestrillo. Hoy me sacaron los puntos y por suerte parece que esta tarde arrancaría kinesiología, cosa que me tiene emocionada, motivada”, comenzó expresando en sus stories. Y continuó: “Día quince es hoy, post quirófano. Recién hoy puedo decir que se empezó a ir el dolor, un poco… ¡Medicada igual hasta las b…! Fue un post operatorio doloroso… que ni te explico. Pero bueno, bien, positiva, contenta, agradecida. Ya pasó lo peor, vengo bien”.

Mientras mostraba cómo estaba su brazo, señaló: “Tengo dos cintitas, porque me hicieron dos tajos, para no hacer uno enorme de 30 y pico de centímetros y que me quede tanta cicatriz. Me habían sacado algunos puntos la semana pasada y hoy terminaron de sacar los más grandes, que era como una especie de hilo negro”. Y cerró, pícara: “No sé qué más contarles, no me cuesta hacer reposo porque no es algo que me moleste mucho estar tirada en un sillón siendo atendida… pobrecito el que me atiende, que es mi marido, las 24 horas”.

Cabe recordar que el lunes 7 de febrero, a pesar de haber viajado de urgencia a Buenos Aires por el accidente doméstico que sufrió su pareja, Nico decidió regresar a “La Feliz” en horas de la tarde para poder asistir a la entrega los Premios Estrella de Mar 2022. Y, al ser el ganador del galardón de Oro, obviamente, le dedicó el premio a su “amorcito”. “Me siento honrado de estar entre tantos artistas maravillosos, acá ganamos todos porque somos bendecidos por subirnos al escenario, tenemos la posibilidad de hacer lo que nos gusta y gracias al público que nos elige y nos aplaude”, expresó en su discurso.

