Acceso a Justicia: El proyecto “Arandú” fue presentado en la Semana de la Innovación Legal y Judicial en Argentina

El proyecto denominado “Arandú” del Poder Judicial de Formosa, elegido entre los 108 trabajos de todo el país que participaron del concurso organizado e impulsado por el laboratorio de innovación judicial Juslab y el Instituto de Innovación Tecnológica de la JuFeJus, fue presentado oficialmente ayer en el auditorio del Banco Interamericano de Desarrollo, en el marco de la semana de la Innovación Legal y Judicial en Argentina que se está desarrollando en CABA.

La iniciativa es autoría del equipo de trabajo de la Inspectoría de Justicia de Paz, el abogado Oscar Marcelo Paolisso y la abogada Ana Vallejos Caponio, coordinadora del Programa de Facilitadores Judiciales en la provincia.

En la práctica, “Arandú” es una aplicación móvil que ofrece múltiples herramientas para asistir a personas con barreras en su comunicación y permite a los usuarios expresarse e interactuar en diversos entornos de manera funcional, autónoma, desde un dispositivo móvil y sin necesidad de conexión a internet.

Esta herramienta viene a transformar el concepto de acceso a justicia, en una experiencia concreta, ya que permitirá a las personas comunicarse en su lengua originaria para poder ejercer sus derechos ante cualquier institución del Estado, de manera autónoma y gratuita, desde cualquier celular.

“Esto es muy práctico ya que todos los Juzgados de Paz y Delegaciones Vecinales cuentan actualmente con un teléfono celular provisto, en caso de que el ciudadano no lo tenga”, explicó Vallejos Caponio.

Como parte del plan de acción se trabajó articuladamente con el equipo técnico de Asteroid Tech y, en la primera etapa, se hizouna investigación con profesionales en la materia para conocer las soluciones ya existentes, validar oportunidades de mejora y trazar un plan de desarrollo.

Ya en la etapa de desarrollo, el equipo de Asteroid integró el idioma guaraní a la app, tanto en Android como en IOS, para pasar luego a la fase de pruebas a fin de validad el funcionamiento con los usuarios finales.

Ayer, en el auditorio del BID y ante autoridades del Ministerio de Justicia de la Nación y representantes de todo el país, fue presentado oficialmente el proyecto “Arandú”; actividad que estuvo a cargo de su autora, Ana Vallejos Caponio, acompañada de Martina Laurenzano, jefa operativa de la empresa tecnológica inclusiva Startup: Asteroid Technologies, que desarrolló el proyecto y lo tradujo a su versión digital. También asistió a la jornada de trabajo el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Ariel Gustavo Coll, coordinador del área de Sistemas Informáticos del Poder Judicial de Formosa.



Se puso de relieve que el proyecto “Arandú”, permitirá generar mayor acceso a Justicia e inclusión, creando puentes y facilitando a los usuarios y agentes judiciales a comunicarse efectivamente, generando transparencia y confianza en el sistema judicial.



Según el último censo, en Formosa casi el 8 por ciento de la población se reconoce como indígena o descendiente de pueblos originarios, siendo el guaraní una de las lenguas originarias más habladas en al región. También por el legado cultural por la cercanía con la República del Paraguay, siendo el “yopará”, la mezcla de guaraní y español.

“Esto es una realidad también en los Juzgados; imaginen que ya de por sí tener que hacer algún trámite en la Justicia es causa de nerviosismo para la mayoría de las personas y ahora imaginen que sumada a esa angustia está la imposibilidad de no poder expresar lo que a uno le está pasando y de no entender lo que le están diciendo: la angustia, la impotencia y la vulnerabilidad se vuelven abrumadoras”, reflexionó la funcionaria.

Además del proyecto formoseño “Arandú”, también fueron seleccionados en el referido concurso otros ocho trabajos, que serán financiados por la empresa BID.Lab, patrocinante del concurso.

Semana de la Innovación Judicial

La presentación del proyecto formoseño en tan importante evento reviste particular importancia, toda vez que la semana de la Innovación Legal y Judicial es una iniciativa que busca promover, visibilizar e incentivar la innovación tecnológica en el sector legal y judicial.

“Tenemos la oportunidad de transformar el servicio de justicia con un enfoque ciudadano, haciéndolo más eficiente, transparente y empático, a través de un cambio cultural que impulse la creatividad y la innovación”, destacó Mario Adaro, presidente de IFITEJ y Coordinador de Innovación Judicial de la Asociación de Impulsores de Legaltech en Argentina (ALTA) e integrante de JusLab.

La apertura se realizó ayer en la Casa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y estuvo a cargo de la presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Inés M. Weinberg, «La innovación nos impulsa a avanzar desde un presente fascinante», afirmó. También estuvieron en la apertura el ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia y Fulvio Pompeo, Secretario General y de Relaciones Internacionales.

Luego, el secretario de relaciones institucionales de JUFEJUS y ministro del Superior Tribunal de Justicia de Ciudad de Buenos Aires, Santiago Otamendi, integró junto a Carlos Más Vélez, presidente de la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA), el panel inaugural titulado “Innovación y Justicia en la era digital”.

En su exposición, Otamendi repasó las principales iniciativas de la agenda institucional de JUFEJUS y subrayó que “el ciudadano busca un servicio de justicia más eficiente, pero también más cercano y humano. La tecnología nunca debe ser un obstáculo para garantizar ese abordaje empático de las problemáticas sociales”.

En el marco de Innova Tech Jus +Law, los ministros recibieron a referentes comunitarios de los barrios Mujica, 21-24, Soldati y 1-11-14, quienes compartieron los aprendizajes y los impactos alcanzados en educación en derechos y fortalecimiento jurídico en sus comunidades. Durante la tarde, tuvo lugar una conferencia en la Universidad de Palermo a cargo de Encuentro Hackeando el Proceso: Principios procesales 2.0.

La Semana de la Innovación continuó en el edificio Globant con un Encuentro Latinoamericano de Laboratorios de Innovación donde trabajaron en un taller brindado por Melina Jajamovich Y Kevin Lehman.

En horas de la tarde, en el Auditorio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se presentó oficialmente la Red JUSLAB como espacio de colaboración para impulsar la innovación en los sistemas judiciales de América Latina. Además, se presentaron los avances de los nueve proyectos ganadores del Concurso de Innovación impulsado por JUSLAB con el apoyo de BID Lab, el brazo de innovación y venture capital del Grupo BID.

Las iniciativas innovadoras premiadas en el marco de este concurso están siendo implementadas por equipos judiciales de distintas provincias argentinas junto a startups tecnológicas.

La apertura de esta etapa del evento estuvo a cargo de Viviana Alva Hart, representante del BID en Argentina, María Emilia Valle, presidenta de JUFEJUS quien afirmó que “la semana de la innovación nos convoca a quiénes soñamos y entendemos posible la construcción de la justicia más eficiente, transparente y cercana a la ciudadanía” y Mario Adaro, presidente de IFITEJ y miembro fundador de la Red JUSLAB.

También participaron de la apertura Sebastián Amerio,secretario de Justicia de la Nación y Darío Genua, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología con quienes JUFEJUS firmó dos convenios de colaboración institucional.

Por último, Mateo Salvatto, joven emprendedor, fundador de Asteroid Technologies y creador de la aplicación “Háblalo”, herramienta inclusiva diseñada para asistir a personas con discapacidades, compartió su experiencia. También expuso Juan Corvalán, director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial (IALAB UBA).