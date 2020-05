Accidente doméstico: Laurita Fernández se quemó la panza con agua hirviendo

Compartir

Linkedin Print

Recientemente separada de Nicolás Cabré, Laurita Fernández volvió a pasar la cuarentena a su departamento en la ciudad de Buenos Aires. La bailarina está sola, por lo que es ella quien se ocupa de todas las cosas de la casa, incluso de cocinar. En las últimas horas compartió fotos de un accidente doméstico que tuvo mientras se preparaba la comida.

“Me quemé la panza cocinando” escribió la actriz en una de sus historias de Instagram. Luego siguió “LPM” y cerró con una tercera foto en la que explicó: “Se me salpicó agua hirviendo y me cayó ahí”. Los posteos estaban acompañados con imágenes de la pequeña quemadura en su abdomen, justo al lado del ombligo.

Luego de haber realizado un viaje a Nueva York con un amigo, la ex campeona del Bailando debió mantener el aislamiento obligatorio de catorce días que regía para todos aquellos que llegaban desde el exterior. Una vez finalizado el plazo, y debido a la rotura de un caño de agua, la bailarina se fue a la casa de Nicolás Cabré a pasar con él la cuarentena.

Juntos estuvieron algunas semanas y luego, argumentando que ya habían reparado la rotura en su departamento, la rubia volvió a su casa. Días más tarde se supo que ese sería el inicio de un distanciamiento definitivo con el actor.

Ángel de Brito dio a conocer a fines de abril dicha ruptura y días más tarde ella confirmó la noticia. “Este distanciamiento tiene que ver con nosotros. Estábamos desencontrados”, dijo, y agregó que la decisión la tomaron a través de una videollamada.

“Tenemos mucho amor, pero también tenemos mucho amor propio los dos. Cada uno sabe lo que quiere. Y cuando hay cosas que no coinciden, y tenemos distintas maneras de encarar las cosas, aprovechamos la distancia obligatoria para ver qué pasa. Veremos cómo está cada uno y si tenemos ganas de seguir acompañándonos o que cada uno siga por su lado”, siguió.

Laurita dijo que sentía que si no tomaban esa decisión, empezarían a discutir, lo cual desgastaría aún más la relación, y sobre si la cuarentena había influido, dijo: “Quizás si no hubiésemos pasado tanto tiempo juntos no nos separábamos. O por ahí no. Quizás tiene que ver con la personalidad de cada uno. Estar tanto tiempos juntos en el verano tiene sus cosas. Sobre el final de la temporada ya teníamos más diferencias en cosas que no estábamos de acuerdo”.

“Cada uno sabe muy bien lo que quiere y lo que hace bien. Y cuando eso pasa, es mejor tomar una distancia”, siguió, e hizo hincapié en que todavía “hay mucho amor” entre ellos. “Para mí era una relación súper importante y no me arrepiento de lo que dije, lo que sentí y lo que siento”.

Tras la separación comenzaron a circular rumores que aseguraban que uno de los motivos de conflicto entre ambos sería que el actor le diría a su novia con qué compañeros hombres podía trabajar y con quiénes no. De inmediato ella desmintió dicha versión a través de sus redes sociales.

“Ni yo dejaría que condicionen mi trabajo, ni Nicolás lo haría, ni la producción o el director dejarían que lo haga”, aseguró ella a través de su cuenta de Twitter, enojada por los dichos.