Accidente fatal en la Ruta 157: murió una bebé luego de que volcara el auto en el que viajaba su familia

Un fatal accidente vial tuvo lugar en el departamento de La Paz, Catamarca que dejó como saldo la muerte de una bebé de un año y ocho meses, que dada la gravedad de las lesiones originadas falleció de camino al hospital.

El siniestro se produjo cerca de las 9 del miércoles en la Ruta Nacional 157, a la altura del Km 960, entre el cruce de Las Salinas y Recreo, en La Paz.

En un Renault Sandero circulaba una familia que provenía de San Miguel de Tucumán. Aparentemente el conductor del mismo habría perdido el control del automóvil, y volcó. Quien conducía fue identificado como Javier Fernando Morales de 40 años, en tanto los demás ocupantes eran: María Berj, de 57; Melisa Astarga de 37 años; María Paz Morales de un año; y una nena de cinco, todos oriundos de Tucumán, según consignó el sitio El Ancasti.

Tras el siniestro, la menor fue trasladada en ambulancia al hospital “Doctor Liborio Forte” desde Recreo hacia la capital de la provincia, pero falleció antes de llegar al centro de salud, debido a sus lesiones.

En tanto el resto de la familia, se encuentra en observación en el Hospital de Recreo, donde el cuerpo sin vida de la menor fue trasladado una vez que se comprobó su fallecimiento.

Allí, los restos de la bebé fueron llevados a la morgue de dicho establecimiento médico donde quedaron con custodia policial, a la espera de ser entregados a sus familiares.

La investigación quedó a cargo de la Fiscal de la Sexta Circunscripción Judicial de Recreo.

A mediados de septiembre otro trágico episodio vial de misma magnitud tuvo lugar en la Ruta 2 en el que murió un bebé de cuatro meses y seis personas resultaron heridas, entre ellas un nene de seis años.

En el accidente estuvieron involucrados un camión semirremolque, una camioneta y un minibús. Los tres vehículos chocaron en el kilómetro 96, mano a Mar del Plata.

El accidente ocurrió pasadas las 3.30 entre Samborombón y Chascomús. Poco después, personal de la autovía, de la policía bonaerense y del Same provincia concurrieron al lugar y asistieron a los heridos. La operación llevó cerca de dos horas.

“Es una locura porque a esa hora no hay casi tránsito”, había comentado José Luis Balzato, jefe de Bomberos de Chascomús, quien precisó que todos los vehículos volcaron. “De la manera en que estaban los vehículos no logré entender quién chocó a quién”, agregó.

