Accidente: Motociclista colisionó con un camión y fue hospitalizada



Una joven de 26 años fue trasladada de urgencia al Hospital Central de Formosa tras colisionar con un camión en la intersección de la avenida Alicia Moreau de Justo y la calle Constancio Vigil.



El accidente, cuyas causas aún se investigan, ocurrió alrededor de las 10:25 de la mañana de hoy, generando un gran despliegue policial y de equipos de emergencia en la zona.



El suceso tuvo lugar cuando la motociclista, a bordo de un vehículo de 110 cc, circulaba por la calle Constancio Vigil en dirección oeste-este.

Por motivos que se están tratando de esclarecer, impactó contra un camión Ford F-700, que se desplazaba por la avenida Alicia Moreau de Justo en sentido norte-sur.

El camión era conducido por un hombre de 58 años, quien resultó ileso.

Inmediatamente después del impacto, varias unidades de emergencia se hicieron presentes en el lugar para asistir a la víctima.

Efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta, el Cuerpo de Bomberos, peritos de la Policía Científica y agentes de la Policía de Seguridad Vial trabajaron en la escena del accidente para recabar pruebas y determinar las circunstancias exactas del choque.



Como consecuencia de la colisión, la joven motociclista sufrió diversas lesiones. Fue atendida en el lugar por personal de salud y posteriormente trasladada al Hospital Central para recibir atención médica especializada y evaluar su estado de salud.

Hasta el momento, no se ha proporcionado un parte médico oficial sobre la gravedad de sus heridas.

Se espera que en las próximas horas se emita un informe más detallado sobre los resultados de la investigación.