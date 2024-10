Acción Social celebró el Día Mundial de la Alimentación con diversas actividades

La Secretaría de Acción Social de la Municipalidad, a través del Equipo Interdisciplinario y la Dirección de Financiamiento y Desarrollo Local, brindó información y degustaciones por el día Mundial de la Alimentación Saludable en el punto de comercialización de los Bolsones Saludables, montado en el Reloj Histórico.

Acompañando el programa de bolsones saludables que se realizó el miércoles por la mañana en el Reloj Histórico, el equipo interdisciplinario de Acción Social montó un stand informativo en conmemoración del Día Mundial de la Alimentación. Una fecha que tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de erradicar el hambre en el mundo y promover dietas saludables.

El licenciado en nutrición Jacobo Jara, miembro del Equipo Interdisciplinario de Acción Social, explicó que la actividad se organizó aprovechando la presencia de los bolsones saludables en el Reloj Histórico para poder celebrar el Día Mundial de la Alimentación “Nos sumamos para concientizar y promover información sobre todo lo relacionado con la buena alimentación, prevención de enfermedades, de cómo llevar una alimentación correcta, sostenible concreta y equilibrada. Justamente el lema de este año es “el derecho a un alimento para una vida y un futuro mejor”, siempre y cuando llevemos una alimentación más consciente”.

“Hoy se celebra el día mundial de la alimentación con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de erradicar el hambre en el mundo y promover dietas saludables. También es un día para concientizar, para que no se desperdicien alimentos, que no haya tantos abusos de los alimentos, la idea es que sea todo consciente y equilibrado”, agregó.

“Una alimentación saludable siempre consta de llevar una alimentación lo más completa posible; comer frutas, verduras, tomar agua, incluir todos los grupos de alimentos como los cereales, lácteos, carnes, pero siempre y cuando las cantidades correctas, es decir, porciones correctas, como para que nuestra dieta sea lo más amplia posible. La idea es no prohibir nada, sino que las comidas se complementen”.

“Desde el municipio entendemos la importancia de una alimentación saludable, por eso, destacamos este programa de bolsones saludables a cargo de la Dirección de Financiamiento y Desarrollo Local, ya que siempre están ayudando al vecino en diferentes puntos de la ciudad para que este beneficio llegue a la mayor cantidad de personas. De esta forma la gente puede acceder a todos los productos alimenticios de buena calidad y a un buen precio”, concluyó el licenciado Jara.