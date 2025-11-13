Aceleración Inflacionaria en el NEA: Un Análisis con Julio Svartz

El programa radial “Exprés En Radio” por FM VLU 88.5 del Grupo de Medios TVO (Lunes a Viernes de 9 a 12h) dialogó con el Lic. Julio Svartz, Director de Estadísticas y Censo de Formosa, para desglosar los recientes datos de inflación, que muestran una preocupante aceleración tanto a nivel nacional como regional.

Tendencia Regional Inferior, Pero en Aumento

Ayer, 12 de noviembre, el INDEC divulgó la inflación de octubre, que se ubicó en el 2,3% a nivel nacional. El NEA (Noreste Argentino) registró una cifra del 2,2%, “lo que representa, bueno, un aumento significativo respecto al 1,8 registrado en septiembre”, señaló el periodista Daniel Moreira Viera al iniciar la entrevista.

El Lic. Svartz confirmó esta tendencia, aunque el NEA mantiene su característica de ubicarse por debajo del promedio nacional. “Sí, es una tendencia que mantiene desde hace un buen tiempo, pero bueno, aún así la región experimentó un crecimiento de 0,4 puntos porcentuales en el IPC que se notó, obviamente esto en las góndolas lo sabemos todos cada vez que vamos a comprar”.

Causales de la Escalada Inflacionaria de Octubre

El Director de Estadísticas y Censo de Formosa detalló las principales causas detrás del incremento, destacando que el 2,3% nacional fue “el segundo dato más alto después de aquel pico también que hemos tenido en abril del 2,8”. En el caso del NEA, el 2,2% “ha demostrado una suba importante de mes a mes”.

Svartz apuntó a factores macroeconómicos clave que impactaron en el mes:

Fluctuación del Tipo de Cambio: “Principalmente el mes de octubre hemos tenido una fluctuación muy fuerte de tipo de cambio. Hemos visto que el dólar ha fluctuado fuertemente en las semanas de octubre” .

. Aumento de Combustibles: La variación en el impuesto a los combustibles líquidos con “aumentos semanales” afecta directamente la logística y el flete, repercutiendo en el precio final.

La variación en el impuesto a los combustibles líquidos con afecta directamente la logística y el flete, repercutiendo en el precio final. Impacto en Rubros Específicos: Los rubros con mayor impacto fueron transporte (3,5% a nivel nacional) y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,8%). El servicio de hogar, por ejemplo, “ha tenido incrementos de hasta un 4,7% y, por ejemplo, hasta un 5,3 depende la región”.

El Alto Costo de los Alimentos y el Consumo en Caída

Uno de los puntos más sensibles es el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, que es crucial para la medición del umbral de indigencia. En el NEA, este rubro marcó un 2,2%, al igual que el índice general de la región. El impacto en las familias es innegable.

“Estos precios han afectado, por supuesto, al consumo. Hemos visto que el consumo viene en caída, la venta de supermercados mayoristas y en supermercados ha tenido también una caída”, afirmó Svartz, contextualizando la situación en un proceso “de recesión donde la actividad económica ha caído dos trimestres seguidos también”.

El funcionario ofreció un desglose de las variaciones de precios en la canasta alimentaria:

Carnes: El kilo de asado tuvo una variación del 5,2% ; la nalga, 4,1% .

El kilo de asado tuvo una variación del ; la nalga, . Productos Esenciales: El pan de mesa subió 4,7% y el aceite de girasol en botella de 1,5 L experimentó una variación del 6,7% .

El pan de mesa subió y el aceite de girasol en botella de 1,5 L experimentó una variación del . Frutas y Verduras: Se observaron picos notables, como la cebolla con un 22,4% de variación y la banana con un 13,3%.

Comparando precios regionales, Svartz destacó que el kilo de pan francés en el NEA promedia los $2.164, mientras que en GBA (Gran Buenos Aires) está cerca de los $3.900. Sin embargo, en el aceite de girasol, el precio de $5.091 en el NEA se encuentra ligeramente por encima del de GBA ($5.012).

¿Es Posible la Inflación Cero en 2024? Análisis de las Metas Oficiales

El cierre de la entrevista abordó la afirmación del Presidente de la Nación, Javier Milei, sobre la posibilidad de una inflación del 0% para agosto del próximo año. El Lic. Svartz se mostró escéptico ante esta meta.

“Lo que está ocurriendo, si uno analiza entre lo que el presidente quiere y lo que puede ocurrir, hay una distancia importante porque él habla de que hay una desaceleración de la inflación y estamos viendo que la inflación está yendo para arriba”, sentenció el Director.

Además, contrastó las declaraciones con los datos presupuestarios y la realidad económica:

El Presupuesto Nacional hablaba de una inflación del 10% para el año 2026 , una cifra que choca con la meta de inflación cero para 2024.

, una cifra que choca con la meta de inflación cero para 2024. El presidente sostiene que un 30% de inflación anual es razonable para este año, cuando el acumulado ya lleva 24,8% . “Es muy difícil que la inflación tienda a desacelerarse” .

. . “Estamos teniendo un proceso recesivo donde la economía viene de dos trimestres de caída, donde estamos justamente donde no hay caída en el consumo, no hay caída en las ventas de supermercado”.

“Me parece ahí siempre una contradicción entre lo que él dice y lo que hace”, concluyó Svartz, señalando que “por lo que uno mira en el corto plazo no hay una expectativa de que se cumpla lo que el presidente desea”. El Lic. Julio Svartz cerró la entrevista agradeciendo el espacio y dejando una perspectiva cautelosa sobre el rumbo económico actual.