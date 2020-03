Acentúan controles policiales en unidades del transporte público de pasajeros de la Ciudad

Compartir

Linkedin Print

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández por la pandemia del COVID-19, la Policía de Formosa realiza múltiples tareas, donde además de efectuar controles en diferentes puntos también hace lo propio en las unidades del transporte urbano de pasajeros de la ciudad. En las mismas, los uniformados solicitan a los usuarios que presenten el permiso de circulación que justifica la presencia fuera de sus hogares. Con esto se busca hacer que la ciudadanía cumpla con la norma y no circule si no es necesario.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, el chofer de una unidad de transporte comentó que «me parece muy bien que se haga este tipo de controles porque es para cuidarnos entre todos».

«Si no nos cuidamos la situación se va a salir de las manos; debemos tomar conciencia y salir solo si es necesario. Si la gente no se mueve de sus casas el virus no va a circular, es necesario que esto se entienda. No es un capricho del Presidente o del Gobernador, es una medida -a mi parecer- necesaria para evitar una catástrofe sanitaria», opinó el mismo.

Consultado si en su sector trabajan normalmente respondió: »desde la empresa nos brindaron los elementos necesarios para poder protegernos y así trabajamos».

Finalmente, es importante aclarar que en los últimos días los controles se intensificaron donde se labraron decenas de actas a ciudadanos que no podían justificar su circulación, muchas de estas personas se movían en el transporte urbano.