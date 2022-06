Compartir

En la jornada de ayer, la Unidad Piquetera volvió a salir a la calle reclamando a los gobiernos nacional y provincial la asistencia con mercaderías para los comedores y merenderos que tienen los movimientos sociales en la provincia. En ese marco, Fabián Servín, referente del Polo Obrero en Formosa, sostuvo ante el Grupo de Medios TVO que sus integrantes aportan voluntariamente un 2% de lo que perciben de programas como Potenciar Trabajo, «para sostener los merenderos y la ollas populares».

«Dentro de lo que es el Polo Obrero existe un aporte que los compañeros lo hacen de forma voluntaria, a nadie se le exige ni se le obliga a nada. Nosotros no somos una organización que le amenazamos que le vamos a cortar el programa si no hace tal o cual cosa, no funcionamos así pero si hacen un aporte que es la manera de cubrir todo aquello que el Gobierno no hace», explicó el referente.

Dicho aporte voluntario va a un fondo común y sirve no solo para comprar mercadería, carnes y verduras para los merenderos y las ollas populares, también sirve para comprar medicamentos o pagar pasajes de colectivo a los miembros. Básicamente sirve para sustentar las actividades de este movimiento social.

«Cada asamblea hace esa recaudación de ese 2%, en estos momentos son $390. Cada asamblea organiza y administra esos recursos para sostener los merenderos y la ollas populares», precisó Servín.

Las declaraciones del dirigente local se dan para aclarar la polémica generada a nivel nacional, cuando uno de los diputados pertenecientes haya reconocido la existencia de dicho aporte. «En principio esto es un ataque contra las organizaciones que estamos en lucha. El problema acá es la pobreza».

«Nosotros lo que estamos recibiendo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación es leche, yerba y algo de harina pero no tenemos aceite, ni grasa, ni azúcar, cosas fundamentales para los merenderos y esas cosas las tenemos que comprar porque tampoco el gobierno de Insfrán nos pone absolutamente nada para nuestros merenderos. En el caso nuestro, que sostenemos 17 merenderos, es necesario de unos recursos que son los aportes de nuestros compañeros que ni siquiera son suficientes», indicó Servín.

La manifestación de ayer fue para reclamar esta asistencia tanto al Gobierno Nacional como al Gobierno Provincial. «Insfrán a través de la mezquindad política con la que no asiste a las organizaciones independientes que no somos del gobierno, castiga a los que menos tienen», concluyó.

