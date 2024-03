Aclaran que las fotomultas «válidas» son las que se tomaron desde noviembre de 2023

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, el Dr. Juan Manuel Oviedo, Juez de Faltas Municipales, se refirió a las “fotomultas” que ya comenzaron a llegar a diferentes infractores por exceso de velocidad e indicó que, si bien las mismas son válidas, por decisión política de la Comuna local “vamos a tomar las que son a partir de noviembre de 2023”.

“Desde el momento en que salió la resolución y se los señalizó se encuentran en pleno funcionamiento los radares, lo que se está haciendo ahora es infraccionar”, comenzó diciendo, agregando que los mismos se ubican en avenida Los Constituyentes donde el límite de velocidad es de 40 km por horas, en tanto en avenida Gendarmería Nacional es de 60 km por horas.

Seguidamente aclaró que “la velocidad no la disponemos nosotros desde el Municipio, sino que es algo que se viene desde un estudio previo que hizo la Agencia de Seguridad Vial de la Nación”.

Asimismo, señaló Oviedo que los infractores van a recibir la notificación en sus domicilios, con la foto correspondiente y el límite de velocidad que se superó.

Consultado por la cantidad de multas que ya se han enviado respondió el funcionario municipal que: “hubo un comunicado desde el área pertinente del Municipio donde se había manifestado que ya se encontraban en funcionamiento, pero no se estaban infraccionando. Entonces lo que lo que se decidió es que a partir de noviembre de 2023 en adelante empiecen a correr todas estas infracciones” por lo cual dejó en claro que “si la infracción les llega con fecha anterior a la nombrada pueden realizar su descargo solamente vía online, enviando un correo al Juzgado de Faltas 2 ( juzgadodefaltas2@formosatuciudad.gob.ar) o Juzgado de Faltas 3 (juzgadodefaltas3@formosatuciudad.gob.ar); allí alegan el derecho de defensa que corresponde y nosotros vamos a hacer lugar a ese tipo de descargo, no hace falta que comparezcan hasta la oficina del Juzgado”.

Añadió que se debe adjuntar la infracción, foto de la cedula verde y la licencia de conducir y “si la infracción es anterior a noviembre de 2023 nosotros vamos a proceder a dar por nulas las mismas”.

Finalmente, cuando se le preguntó por lo que pasa si no se hace el descargo respondió: “nosotros lo podemos de hacer de oficio también ya que se encontraba el límite de velocidad y la Resolución que daban cuenta del funcionamiento de estos radares así que corresponde, pero para evitar inconvenientes a futuro deben manifestar el derecho de defensa para que se haga lugar”.