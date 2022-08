ACLAV: clínica de Monteros Vóley con Atlético Tucumán

Compartir

Si bien Monteros Vóley continúa con sus entrenamientos diarios para la liga local, a la vez no descuida la preparación para la LVA RUS, en una mixtura de entrenamientos físicos y con pelota en doble turno, y se ocupa de colaborar con el desarrollo del deporte en la región, como el representante de la provincia de Tucumán en el nivel más alto del vóley de clubes del país.

En una jornada libre del equipo, Juan “Pantera” Vázquez, uno de los refuerzos que abrochó el Naranja para la temporada 2022/2023, partió rumbo a San Miguel, la capital provincial, para brindar una clínica con los chicos de minivoley de Atlético Tucumán, uno de los clubes más grandes del norte del país que está reconstruyendo la disciplina tras muchos años de ausencia.

Un mensaje por redes sociales del profesor Martín Javier Véliz, a cargo del proyecto del Decano, fue el disparador de la charla. “Me escribieron por Instagram para grabarles un video por el aniversario de la disciplina, luego ya quedamos charlando y se dio la posibilidad de hacer algo con los chicos, así que en mi día libre marché hacia la capital a conocerlos”, contó Vásquez, que ya se siente un monterizo más.

“No puedo describir en palabras lo contento que estoy, porque son niños que tienen futuro, con muchas ganas de aprender y practicar este deporte; me llenó mucho esto. Son pequeños desde los 4 hasta los 14 o 15 años”, detalló Juan, para luego agregar que el recibimiento fue hermoso.

Los chicos miraron atentamente cada paso del punta receptor del Naranja, sus palabras, sus métodos de entrenamiento. Cuando llegó el momento del intercambio, confesó que quedó sorprendido: “Me preguntaron cómo hacía yo cuando perdía un partido. Y me llegó mucho, porque hay que tener en cuenta que es un equipo que está dando sus primeros pasos en la disciplina y todavía la victoria no ha llegado. Hay que ser fuerte en las adversidades, estar unidos como equipo y eso también es parte del aprendizaje, no sólo en el vóley sino en todos los deportes y hasta en la vida misma”.

La “Pantera” aconsejó a los niños a ser constantes en los estudios. “Estos consejos los traigo desde Venezuela, con mi mamá y mi abuela. El deporte algún día se acabará, porque nuestro cuerpo no responderá igual, entonces ahí saldremos adelante con el estudio que hemos adquirido también”, recomendó.

Por último, el jugador de Monteros Vóley se mostró emocionado al ver a los pequeños jugadores, porque le hizo recordar su infancia y sus inicios en el deporte, todavía en su país: “Vi mucho sacrificio, muchas ganas de aprender; a ellos los veo igual que cuando comencé yo. Estoy emocionado y encantado de haber llegado a Atlético. Es una experiencia que nunca había vivido con tantos pequeñitos y con sus ganas”.

Las llaves de un nuevo encuentro ya están en ambas instituciones. El próximo paso es que los minis de Atlético Tucumán visiten el complejo deportivo del Naranja para que sigan creciendo y así poder extender el crecimiento del vóley en toda la región.

