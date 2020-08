ACLAV: diez equipos invitados para jugar la próxima Liga Argentina de Vóley

Compartir

Al menos una decena de equipos fueron invitados por ACLAV a disputar la Liga de Vóleibol Argentina 2020/21 siempre que la pandemia sanitaria por el COVID-19 lo permita. Si todos concretan las conversaciones preliminares se sumarían cuatro provincias: Entre Ríos, Santa Cruz, Formosa y Tucumán.

No está claro si el objetivo es federalizar el certamen justo en un contexto económico deplorable que haría muy complicado financiar tantos viajes. Tampoco si la intención de ACLAV es jugar con tantos equipos. Lo seguro es que si todos aceptan la invitación la próximo Liga podría tener 18 y 20 equipos.

Según declaraciones de Pedro Bruno, Presidente de ACLAV, a Sport Musica, programa radial rosarino: “las invitaciones que hemos dado son para avanzar a los fines internos, son más invitaciones institucionales para que tengan certezas en sus posibilidades. ACLAV invitó a los 8 primeros equipos de la FeVA, de la A2“. Esto significa que UVT de San Juan (ya dio el okey), Once Unidos de Mar del Plata, Policial de Formosa, San Lorenzo de Almagro, Paracao de Entre Ríos, Vélez Sarsfield, Tucumán de Gimnasia y Club Rosario han recibido una carta formal para que cada institución pueda avanzar de manera concreta con sus respectivos dirigentes.

Sin embargo, es sabido que también fue invitado AMUVOCA de Santa Cruz, que había ganado 1 partido sobre 9 y en una hipotética tabla general de la categoría de ascenso se hubiera ubicado 9° sobre 12 equipos.

A los mencionados también se suma Boca, que no disputó la última categoría de ascenso y que es el sueño de todos. “Estamos trabajando para la sorpresa”, respondió Pedro Bruno. ¿Será?.