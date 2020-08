ACLAV extendió invitaciones a Policial de Formosa

Compartir

La última semana la Asociación de Clubes Liga Argentina de Vóleibol (ACLAV) avanzó en sus intenciones de ampliazar la cantidad de equipos participantes de la LVA 2020/21. Siempre que se mantengan los 9 equipos de la última edición, la intención es llevar el torneo a 12 o 14 equipos. UVT de San Juan ya confirmó su presencia.

“Los 9 equipos que estaban participando han mostrado su intención de seguir jugando”, indicó Pedro Bruno, Presidente de ACLAV, en más de una oportunidad.

Lo concreto es que la premisa número uno es que la Liga Argentina se pueda jugar, no solo por cuestiones sanitarias sino además por participantes. De los equipos que tienen su plaza, Ateneo de Catamarca y Bolívar parecen ser los dos principales interrogantes. “El Lobo Chacarero” terminó con enormes conflictos salariales que generaron conflictos internos que desde el Gobierno no querrían repetir. Y “Las Águilas”, después de la salida de Javier Weber, tienen un problema mayor: si bien la deuda salarial se está saldando, Marcelo Tinelli tendría la intención de apostar al fútbol del Club Ciudad, que participa del Torneo Federal B. Para este último caso el optimismo es mayor fuera de la ciudad que dentro, aunque cuerpo técnico y jugadores no le faltan. Gigantes del Sur de Neuquén, pese a que debe salarios a extranjeros y nacionales y que nunca pudo afrontar el Final 4 de la Copa Argentina, seguiría jugando.

En este contexto, con UVT de San Juan que ya confirmó su presencia de manera extraoficial, ACLAV avanzó en algunas reuniones extraoficiales e invitó a Paracao de Entre Ríos (anunció que jugaría), Círculo Policial de Formosa (su DT es el experimentado Martín López) y A.Mu.Vo.Ca. de Santa Cruz (Asociación Mutual Voley El Calafate). También hay conversaciones con San Lorenzo. Todos ellos participaban con diferente realidad en la Serie A2 o Torneo Argentino de Clubes, nombre refundacional de la categoría.

El 4 de septiembre es la fecha límite de inscripción para disputar la Liga Argentina, aunque existe una prórroga que podría habilitar los trámites administrativos hasta finales de diciembre.