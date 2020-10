ACLAV: la ciudad de Mar del Plata recibirá la Copa Rus en diciembre

Compartir

La Copa RUS Argentina, uno de los dos torneos oficiales del calendario 2020/2021 de la máxima categoría del vóley argentino de clubes, se disputará entre el 10 y el 17 de diciembre en Mar del Plata con la participación de los siete equipos que integran la temporada actual de la Liga de Voleibol Argentina.

Tanto la sede como la fecha, definidas ambas este viernes, están sujetas a la aprobación final de las autoridades nacionales y regionales, en el marco de la evaluación de los protocolos sanitarios presentados en tiempo y forma por ACLAV.

De no mediar ninguna modificación, el Club Atlético Once Unidos será el organizador de la burbuja sanitaria en la que se disputará la totalidad de la competencia, que incluye fase de grupos y luego playoff hasta definir al campeón.

Será en la ciudad bonaerense en donde UPCN San Juan Vóley pondrá en juego el título obtenido a fines de 2019 en Neuquén, ante los retadores Ciudad Vóley, Obras de San Juan, UVT Vóley, Paracao, Defensores de Banfield y el local Once Unidos.