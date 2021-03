ACLISA advirtió que “el sistema de salud público va a colapsar”

Compartir

El Presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorio de Formosa (ACLISA), Amador Palavecino, en diálogo con el Grupo de Medios TVO aseguró que si el ritmo de contagios en Formosa continúa alto como hasta ahora, es inminente “un colapso del sistema sanitario en la provincia” y por eso pidió “responsabilidad a la comunidad” y extremar los cuidados.

“La mayoría de los agentes de salud, de los terapistas, los que están en la guardia, los enfermeros ya están vacunados con la segunda dosis que se dieron, hay un grupo que serían los técnicos y demás que se habían vacunado con la sinopharm y me avisaron desde el ministerio que no habían recibido las dosis suficientes como para realizar la segunda vacunación y que se postergaba hasta nuevo aviso, pero es un grupo que no toca al que está en contacto permanente a los que están al frente digamos, ellos ya tienen las dos vacunas colocadas”, destacó.

Palavecino señaló además que “solo nuestro personal hoy por hoy está teniendo contacto con los pacientes positivos, tanto los administrativos como las mucamas, todos porque el virus se ha diseminado de manera importante por la ciudad con la circulación viral que tenemos que no es la misma que hace 4 o 5 semanas, ha cambiado nuestro panorama, nosotros como representantes de las entidades le pedimos a la población que tome conciencia, que no perdamos el miedo al virus que está de manera permanente entre nosotros, no lo vemos y si no cumplimos las medidas necesarias vamos a terminar colapsando las camas que tenemos, los respiradores, hay que volver a tener conciencia, guardarnos y tener los cuidados que corresponden”.

“Yo pienso que debe haber una apertura pero con la conciencia de los ciudadanos, por ahí no pasa más por abrir o no sino que respetar las condiciones, eso es lo importante en esto”, indicó. “El domingo se ha permitido la pesca, los gimnasios, pero todo debe ser con concientización de la ciudadanía, depende de nosotros que nos contagiemos o no, no de la apertura que haya que pueden haber miles, si la gente toma conciencia y se cuida como debe hacerlo no vamos a tener problemas, vamos a bajar la circulación viral que hay pero hoy por hoy no lo estamos haciendo y es muy preocupante”.

“Nosotros somos una rueda de auxilio porque el gobierno se hizo cargo de todos los pacientes covid positivos a pesar de que nosotros hemos diagnosticado y hemos tenido internados a pacientes hasta que los venían a buscar ellos, esto va a tener un parate dentro de poco tiempo y vamos a tener que empezar a manejar nosotros los pacientes internados con covid, internarlos nosotros en nuestros sanatorios con todos los riesgos que eso conlleva, ahí sí vamos a tener que hacer una separación estricta entre lo que es y no covid. Al principio no se puede hacer esa diferencia tan marcada y ese es nuestro miedo, de tener en la parte privada internados pacientes con covid ya que al principio vienen sin la sintomatología o con un PCR negativo y a las 48 horas se los dan cuando ya estuvieron en contacto con el resto, en la parte privada es complicado pero somos conscientes que si sigue esto vamos a tener que internar nosotros a pacientes covid, si sigue así el sector público va a colapsar”.

Ante este panorama solicitó a la comunidad “que guardemos nuevamente los recaudos necesarios para tratar de cuidarnos nosotros”.

Respecto a si entre el personal del sector privado ya hubo contagiados, Palavecino señaló que “hemos tenido hace ya 10 días y seguimos teniendo pese a que tratamos de cuidarnos, de proveer al personal de todos los elementos de protección necesarios, de hacer las charlas de manera permanente para el cuidado y demás, por ahí se escapan las cosas, comparten un vaso de agua y es suficiente para contagiar. Seguimos teniendo dentro del personal de salud de sanatorios personal de salud positivos”.

“El otro problema es que el recurso humano tanto en la parte pública como la privada es escaso, tenemos pocos terapistas, poca gente especializada, si nos contagian esa gente vamos a tener que cerrar porque no vamos a tener posibilidad de seguir atendiendo por falta de recursos humanos, es muy complicada la cosa”, finalizó Palavecino.

