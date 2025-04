Acosta se enfocará en la transparencia y en la gestión de los recursos coparticipables para Clorinda

En una entrevista reciente con el Grupo de Medios TVO, Rubén Acosta, ex concejal y candidato a intendente de la ciudad de Clorinda por la Unión Cívica Radical (UCR), compartió sus propuestas y visión para la ciudad en el marco de las próximas elecciones. Acosta, quien tuvo un destacado paso por el Concejo Deliberante entre 2013 y 2021, destacó que se trata de una elección atípica debido a los tiempos que atraviesa la política local. Acosta comenzó su exposición refiriéndose al contexto de la campaña: «Soy candidato por la UCR. Esta es una elección bastante atípica por los tiempos».

En este sentido, el ex concejal destacó que, aunque su espacio político ha presentado numerosas propuestas en el pasado, estas no siempre llegaron de manera efectiva a la ciudadanía. «Yo fui concejal desde el 2013 al 2021 y desde ese tiempo, junto a otros dirigentes del espacio, hemos presentado varias propuestas que no han llegado fuertemente a la gente», reconoció Acosta, al tiempo que dejó claro que su intención ahora es hacer llegar sus propuestas de manera más directa y efectiva.

Entre las principales iniciativas que Acosta propone en caso de llegar a la intendencia, una de las más destacadas es la realización de una auditoría municipal. «Mi propuesta es que, ni bien llegue a la intendencia, se realice una auditoría para saber qué es lo que hay y lo que no. Necesitamos un diagnóstico claro de la situación actual», explicó el candidato, enfatizando la importancia de la transparencia en la gestión pública.

El acceso a la información fue otro de los ejes clave en el discurso de Acosta. «Vamos a hacer hincapié en el acceso a la información. Porque en este caso, el clorindense quiere saber en qué se gasta el dinero y qué es lo que ingresa», subrayó, haciendo énfasis en la necesidad de que los ciudadanos tengan acceso a los detalles de la gestión pública. Además, el candidato mencionó su intención de dialogar con el gobernador en relación a la coparticipación, un tema que considera fundamental para mejorar la situación económica del municipio.

«Queremos ir a hablar con el gobernador en relación a la coparticipación para que, de alguna manera, se pueda cumplir con aumentos a los empleados de la Comuna», expresó Acosta, aludiendo a la situación salarial de los trabajadores municipales. En este punto, el candidato destacó las disparidades salariales dentro del personal municipal y la necesidad de un ajuste. «Una persona que tiene categoría 19 y unos 10 años de antigüedad cobra 170 mil pesos, mientras que uno que tiene categoría 24, con más de 20 años de antigüedad, no alcanza los 300 mil pesos. Estas son cosas que tienen que cambiar», afirmó, sugiriendo que los salarios deben ser más equitativos y acordes con la antigüedad y la responsabilidad de los empleados.

Ruben Acosta finalizó la entrevista destacando su compromiso con la ciudad de Clorinda y con los principios de transparencia y justicia social. Aseguró que, de llegar a la intendencia, trabajará incansablemente para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, con especial atención a la transparencia en el manejo de los recursos y la mejora salarial de los empleados municipales.