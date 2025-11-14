Acto de colación de grado 2025 de FAEN y FRN

Las facultades de Administración, Economía y Negocios (FAEN) y de Recursos Naturales (FRN) de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) llevaron a cabo su acto de colación de grado 2025 este jueves 13 del corriente.

El evento se llevó a cabo en los salones Lapacho del Hotel Howard Johnson a las 19 hs., y contó con la presencia de autoridades de la casa de estudios, personal docente, no docente, así como estudiantes y familiares.

El rector Prof. Esp. Augusto Parmetler agradeció “a los decanos porque me han invitado a decir unas palabras, ya que son dos facultades icónicas de nuestra universidad y que tienen muchos egresados. Esto es el fruto de mucho esfuerzo y fue un acto muy emotivo en el que escuchamos a los egresados, manifestando su compromiso con la UNaF”.

“Ellos son verdaderos embajadores de lo que propugnamos y lo que deseamos, los valores que transmitimos, la construcción del conocimiento. Muchos de nuestros egresados siguen vinculados a nuestra casa de estudios ya que brindamos posgrados, capacitaciones, y en ese sentido no tengo duda de que tienen la mejor formación. Otros graduados se desempeñan con éxito en sus profesiones en varias regiones del país y del exterior, lo cual nos alimenta y nos mueve, por ello queremos seguir creciendo como universidad”.

El Ing. Carlos Martínez, decano de la FRN, significó estar “muy feliz, no sólo por ser mi primer acto de colación en mi función de decano, sino también porque vemos las caras de las familias que ven que sus hijos han logrado su objetivo. La universidad les ha dado la herramienta para que puedan desenvolverse, y la capacidad para tener un lenguaje y pensamiento críticos, lo cual creo que es importante”.

“Nosotros formamos personas con pensamiento positivo que piensan en la sociedad, y que tienen formación democrática, como dijo una egresada en su discurso. Para nosotros, es un orgullo escucharlo y nos demuestra que vamos por el buen camino en la formación no sólo de profesionales, sino de personas que servirán a la comunidad y serán útiles al cambio que necesitamos en la provincia”.

A su turno, la decana de la FAEN, Lic. María Rosa Sanabria, manifestó que “si bien he asistido a muchos actos de colación como docente, también es mi primer acto como decana. Todos son especiales porque marcan el fin de un ciclo de los alumnos, que han llegado a esta instancia mediante su esfuerzo, su compromiso y su resiliencia”.

“Tanto para la UNaF como para la FAEN es un momento importante para celebrar el logro de estos egresados y de toda la comunidad universitaria. Detrás de estos títulos que hoy entregamos está el trabajo de los no docentes, los docentes y de todo el equipo de gestión que hace que todos los días esté la universidad abierta y las aulas limpias, para recibirlos y que ellos reciban la mejor formación por parte de los docentes”.

El CP Alfredo Santa Cruz, secretario académico de FAEN, destacó que “hace unos años recibí mi título, habiendo sido formado en nuestra universidad, y gracias a la gestión de esta facultad hoy puedo celebrar otro acto de colación en mi carácter de secretario académico”.

“Hace 37 años la UNaF genera recursos humanos y genuinos, personas muy capacitadas, excelentes profesionales que tienen un fuerte compromiso social”.

Ramón Madrid, flamante ingeniero graduado en FRN, dijo que “esto es el reflejo del esfuerzo, del sacrificio no sólo nuestro, sino también de nuestros padres, y del apoyo de los compañeros y del entorno con el que nos hemos rodeado durante nuestra vida universitaria. Les deseo mucho éxito a mis colegas, a los que llegaron y a los que todavía están en camino”.