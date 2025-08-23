Acto de colación en la UNaF

En el Salón de Rectores de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) se llevó a cabo durante la mañana de este jueves 21, un nuevo acto de colación en el que egresados de la Facultad de Ciencias de la Salud (FCS) recibieron sus títulos.

En ese sentido, el Dr. Ricardo Merlo, decano electo de la unidad académica, significó que “tuvimos que realizar la entrega de títulos en dos etapas, debido al gran número de egresados”.

“Para nosotros es una gran emoción, porque los hemos visto iniciar sus carreras con temor, sin saber en qué aulas debían cursar y sus horarios. Hoy son nuevos profesionales que cumplieron una etapa. Si bien se suele pensar que una vez terminada la carrera, se obtiene el título y se terminó, les decimos que hay que redoblar los esfuerzos y seguir estudiando, ya que el conocimiento se adquiere todos los días”.

“Con el surgimiento de nuevas tecnologías y conocimientos, esto nos exige una permanente capacitación profesional. Y como facultad, nos crea la necesidad de estar en contacto con nuestros egresados, brindándoles actualizaciones y recibiendo de su parte las experiencias adquiridas”, significó.