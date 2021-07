Acto en el Club San Martín: la concejal Celeste Ruíz Díaz tildó de “hipócrita” al gobierno

Compartir

Luego del multitudinario acto de presentación de precandidatos del Frente de Todos en el Club San Martín el martes, la concejal capitalina de la UCR Celeste Ruíz Díaz manifestó que ver tal situación le causó malestar e indignación porque quedó en evidencia que “no eran los cuidados” sino que “solo el Gobierno puede hacer lo que quiere y cuando quiere”.

Indicó que ya que el Gobierno no pregona con el ejemplo y se creen por encima de los formoseños “creo que mañana las clases deben ser con horario normal, sin turno del contraturno del medio turno del turno. También cada uno debería poder hacer una fiesta de 150 personas en su casa si así lo deseara, no hay problema”.

“Deberíamos poder andar por la calle hasta las 4 de la mañana, esta todo bien”, ironizó.

Seguidamente aseveró que “deseo que todos despidan a sus familiares que fallecen en un velatorio como estamos acostumbrados los formoseños”.

“Creo que desde mañana debemos entrar y salir de la provincia sin control alguno, así evitamos las colas de 3, 4, 5 horas que se forman en Mansilla, encima sobre un puente. ¿Hay algo más peligroso?”, afirmó.

Lanzó la edil radical que “mañana deberíamos poder hacer todo lo que queríamos hacer porque ellos hicieron todo con el principal responsable de que se nos haya cortado nuestras libertades y violado nuestros derechos: Gildo Insfrán”.

Acto seguido tildó al oficialismo de “hipócritas” y agregó que “no era la pandemia, era su odio hacia nosotros. No eran los cuidados, era que nosotros no podamos hacer lo que ustedes creen que pueden hacer cuando quieren”.

“Insfrán hizo todo lo contrario de lo que manda a decir en la mesa del Covid que se puede hacer”, aseveró y avisó que “esta ciudadana no cumple más los protocolos que el gobernador no cumple. A ley pareja nadie se queja”.

