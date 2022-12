Acuden a la Justicia para recuperar a una perrita que fue robada en un complejo de alquileres de esta ciudad: la tendrían en Ibarreta

Hoy a la mañana, los dueños de «Miky» -una cachorrita bulldog francés de dos meses- ampliaron su denuncia en Fiscalía para que la Justicia tome cartas en el asunto y puedan recuperar a su mascota que fue robada del complejo de alquileres donde residen en el barrio San Isidro el 13 de diciembre y estaría en la localidad de Ibarreta.

Los denunciados son dos personas pertenecientes a fuerzas de seguridad donde también ya dieron aviso; además denunciaron a la Policía de Formosa por no enviar el expediente al Juzgado de manera inmediata.

Es importante agregar que desde la Asociación para la Defensa y Rescate Animal -A.D.Y.R.A asesoran judicialmente a los dueños de la perrita y continúan de manera independiente con la investigación tendiente a encontrarla.

Elizabeth González, integrante de A.D.Y.R.A, dijo al Grupo de Medios TVO: «hoy denunciamos en Fiscalía la connivencia policial ya que uno de los implicados es funcionario policial y desde la institución enviaron tarde el expediente al Juzgado para que agarre la Feria».

«Queremos que la situación se haga pública, sabemos que la perrita está en Ibarreta por eso exhortamos a la ciudadanía a que avise cuando la ven y le saquen fotos. Exigimos a la Justicia que se labre una orden de allanamiento en el domicilio que denunciamos para que Miky pueda volver con sus dueños», indicó la misma.

Seguidamente, cuando se le preguntó por las pruebas con las que cuentan para apuntar a determinadas personas respondió: «tenemos un video donde se ve que la perrita ingresa al departamento de una de las personas denunciadas, después se ve que salen con un bolso y se suben al auto. En su defensa ellos dicen que ella salió, pero no hay pruebas de eso, es decir, desde el momento en que ella ingresa allí se le pierde el rastro».

En cuanto a que la can estaría en Ibarreta expuso que «ellos son de ahí» y que «vieron a la hermana de uno de los acusados con la perrita en una confitería, por eso también pedimos a traves de una presentación el video del lugar».

