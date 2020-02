Acuerdan trabajar con originarios de Tacaaglé para dar respuesta a reclamos indispensables

Compartir

Linkedin Print

Ayer, en horas de la mañana en la Sede de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa, se mantuvo una reunión de trabajo con integrantes originarios de la Comunidad Comisión Tacaagle, quienes pertenecen a la Asociación Civil sin fines de lucro «Especial del Protagonismo Buen Día», representado por los señores Vargas Paolo en su carácter de Presidente, Muratalla Amalio, Vicepresidente, Caatachi Domingo, Tesorero, Caatachi Delfino, Secretario Titular, Oscar Coyipe Primer Vocal, quienes fueron recibidos por el Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, el Secretario Letrado Dr. José Porfirio García y la Asesora Letrada Lourdes Delgadillo.

Los integrantes de la Colonia Aborigen de Tacaagle, presentaron nuevamente un escrito -reiterando peticiones relacionadas a Ex – Intendente Víctor Leguizamón-, donde fueron informados por Gialluca de las respuestas brindadas oportunamente por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, de fecha 6 de febrero del corriente año y también del plazo que posee dicha Institución para expedirse, -como así también de las Auditorias realizadas al Municipio de Misión Tacaagle, recolectando antecedentes-, que serán evaluados al momento de juzgar la cuenta anual del ejercicio fiscal 2019; explicándole el funcionario provincial que además de esta Instancia de Investigación Administrativa, existen otras, toda vez que el Estado Provincial posee la firme voluntad de que todos estos hechos queden absolutamente esclarecidos y deslindándose las responsabilidades civiles y penales de cada una de las partes.

A su turno, Amalio Muratalla explicó que, la demanda inmediata de los mismos es que como agricultores necesitan contar con las maquinarias necesarias para realizar una serie de labores y que hasta ahora no han obtenido una respuesta ni del Intendente Ravano José, como tampoco del Presidente del Honorable Consejo Deliberante Julio Argentino Leguizamón y de ninguno de los concejales del lugar.

Ante esta situación, el Secretario Letrado Dr. José Porfirio García, les advirtió sobre las consecuencias negativas de llevar a cabo medidas de fuerza que impliquen el corte de rutas nacionales o provinciales y es aquí donde el Ombudsman Provincial, se comprometió a canalizar y gestionar sus requerimientos, haciéndoles ver además, que por un lado, tramitan las denuncias concretadas y por otra parte, se reclamarán las soluciones a sus necesidades como pequeños productores y allí, sí tendrán todo el acompañamiento necesario del Gobierno Provincial, más allá de los sectores políticos a los cuales pertenezcan, pues las elecciones ya han pasado y existe un nuevo Jefe Comunal que tiene la obligación por ley, no solamente de denunciar las irregularidades que entienda corresponder, sino además, administrar, -la cosa pública para todos los vecinos criollos y originarios de la Comunidad de Misión Tacaagle-.