Acuerdo FMI: Caputo enviaría el proyecto de ley al Congreso la próxima semana

En vista de la falta de dólares y las turbulencias en los mercados internacionales, el Ministerio de Economía enviará el acuerdo con el Fondo Monetario al Congreso. El equipo de Luis Caputo evalúa girarlo la semana próxima, sin incluir el memorándum con los detalles técnicos. Y ya tiene listo un borrador, cuyo contenido aún no trascendió. La idea es que el proyecto se discuta en la comisión de Presupuesto y Hacienda.

«El acuerdo con el Fondo se evalúa enviarlo a comienzos de la semana próxima, ya hay un borrador y no incluirá el memorándum», confirmaron fuentes de Economía. En tanto, la vocera de Comunicación del Palacio de Hacienda señaló que «todo se informará oportunamente por las vías oficiales». La número 2 del organismo, Gita Gopinath, dijo la semana pasada que mantuvo una «excelente conversación» en forma virtual con Caputo.

Fuentes oficiales contemplan incluso enviar el proyecto de ley antes de que el FMI publique el staff level agreement.

Mientras tanto, el mercado espera que surjan más novedades durante la conferencia que brindará este jueves desde Washington la vocera del Fondo, Julie Kozack. Después de la suba del riesgo país a 780 puntos, el indicador retrocedía este miércoles a 717 puntos y los bonos en dólares registraban subas de hasta el 3,6% ante la expectativa de que el acuerdo suavice el cronograma de pagos con el organismo. La cartera busca darle celeridad al nuevo programa para conseguir dólares y llegar en orden a las elecciones. Sobre todo después de un febrero para el olvido, que impactó en los bonos y las acciones, y que forzó al Banco Central a intervenir con US$ 932 millones solo en enero. En ese marco, el Presidente dijo el sábado en el Congreso que «en los próximos días le pediré al Congreso que apoye al Gobierno en este nuevo acuerdo con el Fondo».

Argentina debe afrontar una deuda de US$ 43.000 millones con el FMI, con vencimientos fuertes a partir de 2026. De ese monto, US$ 21.000 millones vencen entre 2025 y 2028. Al igual que el exministro de Economía, Martín Guzmán, Caputo buscaría refinanciar parte de la deuda y estirar los pagos en el tiempo. «Los bonos suben porque el acuerdo implica que el FMI cobra capital entre el 2030 y 2035», dijo una fuente al tanto de las conversaciones.

En paralelo a la asamblea legislativa, el sábado circuló en la city una versión no confirmada en forma oficial que hablaba de un desembolso de US$ 7.000 millones a US$ 10.000 millones y que el monto del programa sería suficiente para eliminar el cepo en los próximos meses. También afirmaba que contaba el apoyo clave de Estados Unidos y el Tesoro y el guiño para el uso «discrecional» de los fondos, lo que permitiría seguir interviniendo en el mercado financiero.

El Gobierno busca financiamiento para sostener un tipo de cambio apreciado que le permita seguir bajando la inflación y eliminar el cepo, sin devaluar. Pero el FMI pediría definir, y flexibilizar, una política cambiaria. En esa línea, Milei dijo el sábado que el dinero que ingrese lo utilizará para cancelar parte de su deuda con el Banco Central y que honrará los compromisos con un mayor ajuste del gasto público.

Los bancos de Nueva York siguen con atención el deterioro de la «caja». Según el informe del BCRA publicado el viernes, la cuenta corriente fue deficitaria por octavo mes consecutivo al marcar un rojo de US$ 1.656 millones. Ese resultado, sumado a los pagos de deuda, es lo que genera que las reservas sigan en terreno negativo y que el gobierno augure posibles «momentos de tensión», como lo hizo Milei el sábado pasado.

De ahí, que el dato clave que aguarda el mercado es el volumen de fondos frescos. El gigante suizo de las finanzas UBS estimó en su último informe que el financiamiento podría alcanzar hasta US$ 20.000 millones, el grueso para refinanciar parte de la deuda y US$ 8.000 millones en nuevos fondos, según Bloomberg. El cálculo es similar a que hizo el Bank of America en un informe donde proyectó un dólar de US$ 1.400 para fin de año.

En el bloque de la Libertad Avanza aguardan novedades y no descartan que Economía envíe al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, para exponer los detalles del entendimiento, mientras otros bloques quieren que el expositor sea Caputo. «Estamos esperando que llegue el acuerdo, no esperamos con un dia en particular, vamos a empezar dialogar con los bloques dialoguistas», señalaron en la bancada oficialista.

El diputado nacional y candidato a legislador por el oficialismo, José Luis Espert, dijo este miércoles que el entendimiento será debatido en el Congreso durante “el primer trimestre del año parlamentario». “Por la ley de 2021, los acuerdos con el FMI tienen que pasar por el Congreso. Me parece inadecuado”. No obstante, afirmó que trabajarán en una postura común con los aliados, como el PRO. La principal incógnita es que hará el kirchnerismo.