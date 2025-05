Acuerdo LLA-PRO: Karina Milei vuelve a recibir a Cristian Ritondo y Diego Santilli

Con un Milei envalentonado, el oficialismo nacional insiste en no armar un frente de partidos. En cambio busca absorber uno a uno a los dirigentes del PRO. La reunión será con Macri fuera del país.

Los dos principales armadores políticos de La Libertad Avanza, Karina Milei y Sebastián Pareja, buscarán dar un paso más en la fagocitación de dirigentes “amarillos” cuando esta semana se reúnan con Cristian Ritondo y Diego Santilli para dar las puntadas finales a un acuerdo entre el oficialismo nacional y el PRO en la provincia de Buenos Aires. Según pudo saber Ámbito, el encuentro será entre lunes y martes, y con un dato no menor: no estará en el país Mauricio Macri.

En LLA se mantienen firmes en una doble estrategia electoral. De cara a las nacionales de octubre, la Casa Rosada se resiste al formato de alianza de frentes entre partidos, y sumaría solo a dirigentes, como el caso de Santilli. En cambio, para las locales de septiembre habría libertad de acción y cada sección electoral decidiría si conforma un frente. Con esta diferencia de formato LLA presentará en octubre una boleta propia, sin el PRO, pero con dirigentes macristas adentro.

La postura de Karina y Pareja contrasta con lo que propone Mauricio Macri, que busca una relación más formal entre ambos espacios. Pero el desplante que este domingo llevó a cabo el presidente Javier Milei con el jefe de Gobierno porteño y primo del exmandatario, Jorge Macri, al negarle el saludo durante el Tedeum en la Catedral metropolitana, complicó las cosas.

Más aún. Milei y sus estrategas electorales, envalentonados por la victoria en las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, la tierra que vio nacer al PRO y en la que quedó relegado a un tercer lugar en los comicios de hace una semana, piensan seguir jugando fuerte con la candidatura de Patricia Bullrich como senadora nacional. Como para la Cámara alta el reparto de bancas es dos para el que más votos obtiene, y una para el segundo, si se repitieran las mismas performances, LLA obtendría dos y el peronismo una. Es decir, deja sin nada al PRO.

Y además, Milei ya piensa en el vencedor del pasado domingo, el aún vocero presidencial Manuel Adorni, como candidato a jefe de Gobierno porteño, buscando romper la hegemonía de casi dos décadas de macrismo en la Ciudad.

Por estas horas, Macri se encuentra en el exterior. Tomó un vuelo privado horas después de la derrota electoral, no sin antes dejar un pedido público de llegar a un acuerdo con LLA. El Presidente respondió negativamente: “Debería entender que su momento ya pasó”. Aunque luego hubo intercambio de mensajes para bajar la tensión.

Mientras se negocia, está pendiente el desembarco de Milei en el conurbano bonaerense. Ese acto, que ya se suspendió una vez por la muerte del papa Francisco, se realizará a fines de junio. Allí podría formalizarse que Santilli será parte de la lista violeta como dirigente del PRO.