Acuerdo para retrotraer precios: «Queremos que funcione, pero esto es más de lo mismo», dijo Werlen

Compartir

Linkedin Print

Carlos Werlen, coordinador de la Comisión de Supermercados de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió al acuerdo al que llegó el gobierno nacional con la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), para retrotraer al 10 de marzo los precios de 580 productos.

“Todos estamos esperando a ver cuál es la resolución definitiva, si bien hubo reuniones previas, hay otras cámaras que todavía están pendientes esperando que las llamen, como la Cámara Argentina de Supermercados, la Cámara Argentina de Supermercados y Autoservicios a la cual la CAPYMEF está adherida, hay una adhesión a nivel país muy importante porque representa al pequeño y mediano comerciante en todo el país. Todavía no fue llamado a la mesa para ver qué se puede hacer, cuál va a ser la resolución final que van a tomar porque en realidad si bien se está diciendo que va a haber una retracción de precios, ojalá que se haga, la van a tener que hacer las industrias, no hay ningún tipo de dudas porque son ellos los que forman precios y que a la vez también tengamos la posibilidad de tener la mercadería, porque si bajamos los precios pero no tenemos mercadería estamos en la misma; hoy hay problemas con la leche larga vida porque dicen que no están entrando los insumos importados para fabricar el envase, así va sucediendo y las industrias se ponen ese problema que tienen ellos en cuanto a provisionarse de mercadería para poder elaborar sus productos, estamos un poco a la espera de estas resoluciones”, comenzó diciendo.

“La idea es retrotraer precios, tenemos que ver las listas presentadas al día 10, si ya no estaban contemplados estos amentos o fueron después y van a tener que retrotraerlos”, acotó.

Aseguró Werlen que los pequeños y medianos, “siempre tienen una participación importantísima regionalmente en todas partes del país, siempre se dijo que son puntos de ventas en lugares determinados pero no en un territorio general de una provincia. Se vio un poco la queja de ellos de que la mercadería que se estaba entregando a Precios Ciudadanos iba hacia minoristas y no hacia ellos, creo que todos tenemos el derecho de tener el mismo precio porque cuando hay un pacto de precios siempre se hace con los grandes y a los más chicos no les llega, ellos tienen la posibilidad de comprar en forma directa en cambio nosotros tenemos que estar frente a medios de distribuciones o mayoristas donde ya hay una intermediación y se nos hace imposible cumplir esos valores, aparte si quieren que tengamos esos precios nos van a tener que ayudar cómo comprar o dónde conseguir para comprar a ese valor, eso es lo difícil”, expuso.

El comerciante formoseño aseveró también que cuando se acuerdan este tipo de políticas, “direccionan la venta, cuando se hace un arreglo, un programa y siempre se adhieren grandes superficies están direccionando las ventas hacia ellos porque lógicamente tienen la espalda suficiente para comprar los productos esenciales como la harina, fideos, aceite y los chiquitos dependemos de los distribuidores. Más allá de eso las empresas argumentan que están teniendo problemas en el ingreso de insumos del exterior que necesitan para hacer envases y envasar, hay empresas donde una marca determinada de primera línea vale un precio y ellos salen con su marca propia con un precio más bajo, es muy difícil competir contra ellos, cuando se direcciona la venta siempre va a terminar perjudicado el comercio de barrio, de proximidad porque no tiene la posibilidad de llegar ni siquiera cerca a esos precios. Hoy el consumidor ante la necesidad, por tener los bolsillos muy débiles, sale a buscar precios y va a las grandes bocas, no hay dudas”.

Para finalizar opinó que el acuerdo para retrotraer precios funcionará, pero solo al comienzo, “va a ocurrir lo de siempre, en un principio se ingresa fuertemente hacia los controles y luego se va diluyendo, lo hemos visto con el correr de los años y no de estos últimos días, viene desde hace muchísimo. Siempre se empieza con controles rígidos, firmes, con la intención de aplicar la Ley de Abastecimiento y demás, después termina en la nada porque el producto no está, es una cadena, lamentablemente estamos inmersos en esta hace mucho tiempo, si no es la leche es el trigo, sino la soja, la carne y así siempre tenemos una. Nos faltan políticas de gobierno muy firmes, concientización por parte de la industria en cuanto a formar precios, abastecimiento, lamentablemente hoy por hoy todos sabemos que eso está muy lejos, esto es más de lo mismo, todos queremos que esto funcione, que los programas surtan efecto, que sea para el bien del consumidor”.

Compartir

Linkedin Print