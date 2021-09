Acuerdo total entre Atlético de Madrid y Barcelona por Antoine Griezmann

Compartir

Casi sin quererlo, el entrenador argentino Diego Pablo Simeone está a un paso de poder con su refuerzo más esperado, justo cuando quedan apenas un puñado de horas para la culminación del mercado de pases de Europa. Es que una negociación trunca entre el Barcelona y el Atlético de Madrid redirigió el diálogo hacia la posible transferencia de Antoine Griezmann, quien supo brillar en su etapa en el Colchonero, pero nunca pudo destacarse en el cuadro catalán. A falta del anuncio oficial, los principales diarios europeos anticipan que hay acuerdo entre las partes.

Todo comenzó por el mediodía de este martes, cuando la dirigencia del blaugrana inició las conversaciones con la directiva del elenco madrileño para intentar fichar a Joao Félix. El portugués de 21 años, que fue una apuesta del Aleti en 2019, aún no ha alcanzado su mejor nivel, pero Simeone confía en que todavía está a tiempo de conseguirlo, por lo que la respuesta a la consulta fue un contundente ‘no’.

Ante la negativa, el Barcelona adelantó que estaba dispuesto a realizar un intercambio entre Félix y Griezmann, información que cautivó la atención del Atlético de Madrid, según informan los medios españoles. Fue así que contestaron que no estaban dispuestos a desprenderse del portugués, pero que sí tienen interés de contratar al delantero francés.

Es que Simeone conoce muy bien las cualidades del goleador que se destacó entre 2014 y 2019 con la camiseta del Colchonero, cuando marcó 133 goles en menos de 260 partidos. Es por eso que por estas horas han arrancado las negociaciones y, según el sitio francés L’Equipe y el español Sport han llegado a buen puerto. Lo único que resta es que La Liga de el OK definitivo para que se firmen los papeles.

El Atlético parece haberse aprovechado de que el Barcelona está desesperado por reducir la masa salarial, por lo que en principio propuso un préstamo. Sin embargo, desde el club catalán dejaron en claro que solo iban a aceptar una venta por una cifra no menor a 50 millones de euros (USD 59 millones). Es así que en el Camp Nou abrieron la posibilidad de que el futbolista de 30 años se marchara cedido esta temporada, pero con una obligación de compra para 2022 por esa cifra.

Finalmente, el acuerdo habría sido de un préstamo por un año con una opción de compra de 40 millones de euros (USD 47,2 millones.

De esta manera, Griezmann volverá al Atlético de Madrid en donde jugó cinco temporadas y ganó tres títulos, incluida la Europa League de 2018, año en el que incluso quedó por detrás de Luka Modric y del portugués Cristiano Ronaldo en la terna del Balón de Oro que ganó el mediocampista croata. Por su rendimiento, el Barcelona pagó en 2019 cerca de 135 millones de euros por su pase, lo que lo convirtió en el tercer futbolista más caro de la historia por detrás de Neymar 222 millones y Mbappé 180 millones.

Vale recordar que el Barcelona, con las contrataciones de Sergio Agüero y Memphis Depay, parece estar satisfecho en el armado de su ofensiva, en la que también se destacan el juvenil Ansu Fati, el danés Martin Braithwaite y el francés Ousmane Dembélé. Por eso entendieron que este era un buen momento para hacer caja con Griezmann.

En España, los movimientos al límite de la chicharra que más se han destacado hasta el momento son la compra por parte del Real Madrid del mediocampista Eduardo Camavinga, de tan solo 18 años, la cesión de Saúl Iñíguez del Aleti al Chelsea y en el Barcelona las ventas de Ilaix Moriba al Tottenham y de Ilaix Moriba al RB Leipzig.

